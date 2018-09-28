30 сентября – День машиностроителя

28 Сент. 17:30 2018-10-01T09:44:49+03:00

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От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Машиностроение – мощный двигательэкономикирегиона. Предприятия отрасли обеспечивают рост благосостояния области и трудовую занятость многих ее жителей.

Сегодня воронежский машиностроительный комплекс последовательно увеличивает объемы высокотехнологичной, инновационной продукции, расширяет рынки сбыта, успешно участвует в процессе импортозамещения. Это позволяет нашим заводам занимать все более весомые позиции на отечественном и зарубежном рынках.

Но главным преимуществом отрасли всегда был и остается ее высокий кадровый потенциал.

Уважаемые машиностроители!

Именно благодаря вам индустриальное сердце регионаработает без перебоев. Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма и новых производственных успехов!

С праздником!