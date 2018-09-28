30 сентября – День машиностроителя
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машиностроение – мощный двигательэкономикирегиона. Предприятия отрасли обеспечивают рост благосостояния области и трудовую занятость многих ее жителей.
Сегодня воронежский машиностроительный комплекс последовательно увеличивает объемы высокотехнологичной, инновационной продукции, расширяет рынки сбыта, успешно участвует в процессе импортозамещения. Это позволяет нашим заводам занимать все более весомые позиции на отечественном и зарубежном рынках.
Но главным преимуществом отрасли всегда был и остается ее высокий кадровый потенциал.
Уважаемые машиностроители!
Именно благодаря вам индустриальное сердце регионаработает без перебоев. Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма и новых производственных успехов!
С праздником!
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