Сенатор Сергей Лукин: «Открытость, отзывчивость, порядочность и принципиальность должны быть нормой для всех уровней власти»

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-28T09:16:40+03:00

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Первым обратился в тот день к сенатору директор Воронежского государственного промышленно-технологического колледжа Владимир Ларин с просьбой оказать помощь в приобретении оборудования для подготовки специалистов по направлениям: автомеханика и техническое обслуживание легковых автомобилей. Он пояснил, что реализация программы Топ-50 востребованных и перспективных профессий требует современного технического оснащения, но бюджетных средств на это не хватает. Владимир Ларин обозначил также проблемы, связанные с получением лицензии для подготовки автомехаников, специалистов техобслуживания и ремонта автомобилей. Хотя учебное заведение занимается этими направлениями уже давно, в последнее время появляются новые стандарты, ужесточаются требования. Приглашённая на приём Елена Гриднева, возглавляющая отдел организации предоставления профессионального образования профильного департамента Воронежской области, отметила, что в 2019 году стартует федеральный проект «Молодые профессионалы», направленный на модернизацию профобразования. Для получения грантов из бюджета Воронежскому государственному промышленно-технологическому колледжу нужно участвовать и побеждать в региональных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам World Skills. На данном этапе мастерам учебного заведения требуется повышение квалификации.

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Член Совета Федерации Сергей Лукин напомнил присутствующим, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в сжатые сроки провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, опираясь на лучшие практики и опыт. «Развитие экономики Воронежской области требует квалифицированных рабочих кадров, в том числе автомехаников, поскольку автопарки предприятий увеличиваются. Сейчас нужно совершенствовать стандарты профобразования с учётом лучших национальных и международных требований к профессиональным компетенциям». Сенатор обещал проконтролировать вопрос о выделении дополнительных средств на покупку современного подъемника, необходимого для подготовки автомехаников и специалистов по ТО легковых автомобилей. Парламентарий отметил также, что при формировании бюджета на 2019 год следует учитывать объём финансирования, требующийся для каждого учебного заведения.

В завершение обсуждения этого вопроса, Елена Гриднева пригласила сенатора Сергея Лукина принять участие в открытии чемпионата WorldSkills Russia Воронежской области, который будет проходить с 22 по 27 октября.

Немалая часть обращений к сенатору содержала просьбы оказать содействие в проведении ремонта. Так гендиректор автономной некоммерческой организации «Спортивная школа бокса «Победоносец» Михаил Ледовский рассказал во время приёма, что здание, в котором находится спортзал, было передано школе два года назад в безвозмездное пользование в неудовлетворительном состоянии. Силами родителей был сделан косметический ремонт внутри, но крыша протекает. И поскольку некоммерческая организация не получает средств из бюджета, руководитель спортшколы попросил члена палаты регионов оказать содействие.

Сергей Лукин отметил: «Государство активно поддерживает детско-юношеский спорт, развитие которого чрезвычайно важно и касается практически каждой семьи. Ведь речь идёт о здоровье подрастающего поколения, физическом воспитании детей, и для этого необходимо создавать комфортные условия». Член Совета Федерации обещал Михаилу Ледовскому оказать содействие в определении объема работ и проведении экспертной технической оценки. В дальнейшем вопрос, касающийся ремонта спортивной школы, останется на контроле сенатора.

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Жительница Ленинского района Наталья Литвинцева пришла на приём с просьбой помочь жильцам дома на ул. Свободы решить давнюю проблему благоустройства контейнерной площадки: выровнять там бугры, забетонировать её. Парламентарий подчеркнул: «Для меня важно оказывать содействие людям, которые отстаивают общественные интересы». Сенатор Сергей Лукин поручил Управлению ЖКХ Ленинского района определить на месте объем работ и благоустроить совместно с управляющей компанией и ТСЖ контейнерную площадку на ул. Свободы.

Всего за время приёма член Совета Федерации рассмотрел порядка десяти личных обращений граждан, в том числе, просьбу об оказании материальной помощи инвалиду 1 группы с целью лечения его матери после инсульта.

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«Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, зачастую необходима адресная помощь», – подчеркнул сенатор Сергей Лукин. – Как представитель законодательной власти Воронежской области, я осознаю особую ответственность перед жителями региона. Граждане вправе рассчитывать на то, чтобы их наболевшие проблемы решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям относились с должным вниманием».

Ирина Размустова