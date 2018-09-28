Выходные в Воронеже: Манхэттенский кинофестиваль, цирк на воде, выставки

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-28T00:36:04+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться с вечера 28 по 30 сентября

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МАНХЭТТЕНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

В Воронеже снова идет «Манхэттенский фестиваль короткометражного кино», который ежегодно объединяет более 100 000 поклонников в 350 городах мира. По 3 октября в кинотеатре «Спартак», как и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, городах Франции и Южной Африки, Италии, Мексики и США, покажут девять короткометражных фильмов. Двухчасовая программа проходит под девизом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» и представляет короткометражки разных жанров и направлений.

Английский ужастик «Голова в мешке» кинофестиваль Hollyshorts признал лучшим триллером 2018 года. А «Пожар в картонном» из Новой Зеландии стал лучшей комедией кинофестиваля в Лос-Анджелесе.

Черное драмеди «Домашний покупатель» (США) о шопинге в телемагазине снял звезда фильма «Миллионер из трущоб» Дев Патель.

Социальная драма из Косово «Она» - о побеге от договорного брака.

Драма из Великобритании «Два незнакомца, которые встречаются пять раз» - о провидении, которое, наконец, заставляет достичь взаимопонимания.

Антивоенную драму «Кто-то» о конце Второй мировой и приходе Красной армии сняли в Германии.

Венгерский «Шушутаж» - о забавах синхропереводчиков, которым бывает скучно на научных конференциях.

«Дикарь» из Канады о противостоянии двух мальчишек собрал 12 кинонаград и спецприз жюри на Sundance Film Festival.

«Лакримоза» из Австрии - участник более 30 фестивалей этого года. Фильм с потрясающими подводными съемками и обволакивающим саундтреком.

Воронежцы смогут проголосовать за лучший фильм года.

ЦИРК НА ВОДЕ

В Воронежском цирке творится сказочная феерия. Здесь проходят гастроли цирка на воде с программой «Остров сокровищ». Это захватывающее шоу в наш город привезли впервые.

На месяц манеж превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами и каскадами водопадов. В этой сказке в воде распускаются лотосы, танцуют медузы и нимфы, в цветущем саду островка летают стаи радужных попугаев ара. Здесь шимпанзе-дайвер и морские львы покажут водный мир. Озорные павианы устроят бал-маскарад, в котором примут участие дикобразы, еноты и носухи. А завораживающая борьба крокодила с человеком потрясет публику.

В программе головокружительные полеты и фантастические превращения, захватывающая игра света и водных брызг. Подробнее о представлении читайте В Воронеже морские львы крутят обруч, а крокодил борется с дрессировщиком

Представления пройдут 29 сентября в 12.00 и 16.00, 30 сентября в 12.00 и 16.00.

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ ВЕНЕВИТИНОВА

С 29 сентября в музее-усадьбе Веневитинова откроется выставка "Другой Ленский". Основная ее часть посвящена 185-летию первого издания романа в стихах «Евгений Онегин». Главное произведение Пушкина имело многочисленные отклики со стороны современников, среди которых заметную роль играл поэт Дмитрий Веневитинов, некоторые критики называли его «вторым Ленским».

Экспзиция представит истории написания романа и его первые печатные издания, портреты литературных современников Пушкина, участвовавших в «жизни» романа, а также книжные иллюстрации разных лет. Художественную атмосферу книги помогут ощутить артефакты эпохи - предметы дворянского интерьера и быта, исторические костюмы, произведения изобразительного искусства, комментирующие ключевые эпизоды романа.

Выставка продлится по 20 февраля 2019 года.

ДЕТСКИЙ БАЛЕТ

30 сентября в Воронежском концертном зале станцуют сказку братьев Гримм. Языком хореографии учащиеся Воронежского хореографического училища расскажут историю милой девочки, которую за красоту невзлюбила злая, завистливая мачеха. Доброта Белоснежки обезоружила королевского егеря, ослушавшегося приказа мачехи убить ее, очаровала гномов и лесных зверушек. А мачехе вернулось ее зло.

Балет написан в 90-х годах известным советским композитором Кареном Хачатуряном. А для Воронежского хореографического училища его поставил завкафедрой режиссуры балета Санкт-Петербургской консерватории Александр Полубенцев. Костюмы и декорации создал петербургский художник Сергей Новиков. В спектакле заняты учащиеся всех возрастных категорий: от младших классов до старших.

Балет покажут в ВКЗ 30 сентября в 11.00 (6+).

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ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

30 сентября в Воронеж на гастроли привезут интерактивный спектакль «Мартин не плачет». Это захватывающая история про волшебного говорящего слона, которого прислали в посылке мама и папа своим детям из далекой Индии. Он норовит мазать джем на бутерброды при помощи хобота, требует, чтобы его мыли в ванне с кокосовой пеной, видит хомячковые привидения и хочет стать рыцарем девочки Дины. Постановку про верность, преданность, упорство в преодолении препятствий и настоящую дружбу по популярной детской книге Линор Горалик создал режиссер Виктор Алферов.

Спектакль покажут в книжном клубе «Петровский» в 18.00.

К 85-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ КРАМСКОГО И 100-ЛЕТИЮ ВГУ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку "Люди и вещи", посвященную двум юбилейным датам - 85-летию музея и 100-летию ВГУ.

- Именно благодаря университету в Воронеже 100 лет назад появился Музей древностей и изящных искусств - тогда в наш город вместе с сотрудниками и имуществом был эвакуирован из Тарту (тогда города Юрьева) Императорский Юрьевский университет, в состав которого входил один из лучших университетских музеев. Город получил подарок, о котором нельзя было и мечтать: древнеегипетские редкости, античные мраморные скульптуры и вазы, произведения голландских, немецких, итальянских художников. Приехали и знатоки, без которых музейные экспонаты так и остались бы «немыми» диковинами, - напомнили в музее. - Это выставка-реконструкция, которая ненадолго воссоздает собрание одного из старейших университетских музеев.

Экспозиция представляет более 350 экспонатов, в числе которых предметы археологии, произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книги, минералы, гербарные листы и многое другое.

Выставка состоит из трех частей. Первый раздел посвящен истории Музея древностей и изящных искусств. Это своего рода реконструкция экспозиций 1920-х годов, в которой многие предметы представлены впервые за 100 лет. Вторая часть представляет большое количество произведений из университетской коллекции, которые и сегодня являются важной частью музейного собрания. В рамках выставки они отмечены специальными метками. Третий раздел - презентация нынешних музеев университета и их коллекций. Сегодня это самостоятельные структуры с археологическими, геологическими, зоологическими и другими собраниями.

Выставка продлится до 18 ноября.

КАРТИНЫ С ПЛЕНЭРА

В музее имени Крамского работает выставка работ участников Всероссийского студенческого пленэра «На родине Крамского», который прошел в июне в Острогожском и других районах Воронежской области.

В пленэре приняли участие представители Суриковского и Репинского институтов, Елецкого колледжа искусств имени Хренникова, Красноярского, Крымского, Пензенского и Воронежского художественных училищ, а также Острогожской детской художественной школы. На выставке представлено более 60 живописных работ.

Экспозицию можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 30 сентября.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФОТО ФУТБОЛИСТОК

В Домжуре (пл. Ленина, 14) работает выставка «Российский футбол по-женски». Экспозиция представила работы социального фотографа из Страсбурга Эрика Ваззолера (Франция-Германия), который начинал профессиональную карьеру в редакции газеты Libération. Эрик Ваззолер изучал русский.

Во время работы над серией портретов российских футболисток фотограф обратился к «корням» этого вида спорта в России, посетив бывший когда-то флагманский клуб «Энергия» в Воронеже, затем отправился к обладателям чемпионского титула - пермскому футбольному клубу «Звезда 2005». А по пути остановился в Москве, где посетил женский футбольный клуб «Чертаново».

Выставка продлится до 12 октября, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ПРО ВОРОНЕЖ

На площадках «Галереи в «Галерее» (атриум третьей очереди Центра Галереи Чижова) работают две выставки, посвященные Дню города. Свои работы воронежцам представили девять художников и 11 фотографов.

На 2-м этаже можно посмотреть экспозицию «День города», она составлена из живописи, графики и витражей Владимира Власова, Дарьи Ивановой, Владимира Колесникова, Сергея Корчагина, Светланы Луговых, Нины Прошуниной, Людмилы Сажневой, Виктора Циряниди.

На 3-м этаже расположилась выставка «Жизнь города» - воронежцы увидят снимки Алексея Комарова, Александра Суслова, Златы Сенцовой, Леонида Смита, Анны Антохиной, Ольги Чупрына, Натальи Федосовой, Александра Бенко, Марины Кривоносовой, Виктории Нефедовой и Марины Денисовой.

Выставки можно посмотреть до 5 октября, вход свободный.