В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»

СЕГОДНЯ 17:57 2018-09-27T18:00:23+03:00

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15 ноября в Воронежской области и еще в 13 субъектах Российской Федерации состоится запуск мобильного виртуального оператора под новым брендом «СберМобайл».

Уже сегодня он доступен в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. Это совместный проект Сбербанка и его партнера – компании Теле2.

Что же такое виртуальный мобильный оператор? По сути, он похож на тех же «классических», что мы и так используем. Кроме базовых станций Сбербанк будет использовать свою инфраструктуру.

Можно было бы рассказать о высокотехнологичном переплетении технологий GSM и Wi-Fi, но, пожалуй, главное, что нужно знать – новый оператор обещает беспрецедентно стабильную связь.

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– «СберМобайл» предполагает создание продукта, которого еще не было. Мы хотим, чтобы наш оператор в лучшую сторону отличался от тех, что уже есть на рынке. Создание мобильного оператора для нас является важным этапом построения экосистемы Сбербанка. Общение и возможность иметь качественную связь и доступ в интернет –важная потребность наших клиентов, – отметил Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. – Сегодня я и сам перехожу на «СберМобайл».

Новый оператор даст возможность абонентам самостоятельно настроить тариф под свои требования. То есть, вы можете выбрать необходимый объем мобильного интернета или сделать акцент в пользу минут разговора. Или, быть может, вам нужно какие-то особенные условия?

Для сравнения стоимость минимального пакета услуг на момент запуска составит всего 200 рублей за 150 минут разговора, 3 ГБ интернета и 50 СМС. Не забывайте при этом о возможности уменьшить стоимость услуг связи до нуля при использовании других банковских и небанковских сервисов экосистемы Сбербанка. Говоря проще, вы сможете оплачивать связь бонусами программы лояльности Сбербанка СПАСИБО.

Тарифная политика – не будет демпинговой. Главное – это рыночная конкурентная основа. Она будет обеспечена комфортным управлением, про что мы уже упоминали. Кончился интернет? Не нужно подключать десятки непонятных функций. Просто потяните «бегунок» в специальном приложении от минут к гигабайтам. И вот вы снова в сети!

– «СберМобайл» - это связь между людьми, это связь технологий и связь различных отраслей. Наше развитие будет идти поэтапно, хотя технологически мы готовы к повсеместному запуску, - сказал Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком». – Как мы делаем продукт? Прежде чем сделать что-то, мы спрашиваем у клиента и слушаем его ответ. Это хорошая подпитка для наших мозгов. Основной фокус направлен на поддержание стабильности сети все 24 часа в сутки.

Интересно, что 90% респондентов, которые участвовали в социологическом исследовании перед запуском оператора от Сбербанка, отвечали, что обязательно рассмотрели бы возможность его использования.

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– Мы надеемся, что в нашем лице Сбербанк увидит долгосрочного партнера, который поможет развивать уникальные сервисы, которые сегодня не присутствуют на рынке телекома. А нам это позволит расти еще более высокими темпами, - подчеркнул Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2. – Мы демонстрируем самые высокие темпы роста абонентской базы на рынке. Компании, создающие MVNO на базе Tele2, могут быть уверены в качестве сети. Запуск «СберМобайла» на сети Tele2 позволяет банку предложить клиентам сложный персонифицированный продукт с дополнительной ценностью. Сбербанк получает возможность объединить финансовые и телеком-услуги, делать кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами.

Подключиться к новому оператору можно будет в любом отделении Сбербанка или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru. Кроме того, можно будет перейти к «СберМобайл» от прежнего оператора, сохранив свой привычный номер.

Приятный бонус: абоненты «СберМобайла» смогут накапливать бонусы СПАСИБО по повышенной ставке – до 30 % – при пополнении баланса через мобильное приложение «СберМобайл». Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

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