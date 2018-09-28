В России заработает национальная информационная система по страхованию жилья

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-27T17:21:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) создает национальную информационную систему по страхованию жилья (АИС “Жилье”). С ее помощью россияне смогут покупать полисы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), отправлять заявления о выплатах и получать компенсации на свой счет без посещения офиса страховой компании. Эта система требуется для того, чтобы выплаты в случае массового ущерба жилью в результате наводнений, пожаров и иных стихийных бедствий проходили без задержек и не вынуждали людей, особенно из удаленных районов, путешествовать на длительные расстояния ради получения компенсаций.

Создание АИС “Жилье” стало необходимым в связи с подписанным 6 августа президентом законом о страховании жилья от ЧС. Закон вступит в силу в 2019 году, ровно через год после даты подписания. Он вводит важные изменения в механизм компенсации в случае потери жилья в результате стихийных бедствий.

Согласно новому закону, в стране появится общероссийская система страхования жилья от ЧС. Предполагается, что по решению региональных властей ее оплату могут для удобства граждан включить в квитанции ЖКХ, однако участие будет добровольным - можно будет оплачивать квитанции со страховкой или без нее. В случае гибели незастрахованного жилья в результате ЧС его владельцы получат от властей в качестве помощи иное жилье на правах социального найма. Такое жилье нельзя будет дарить, продавать или передавать по наследству. Владельцы застрахованного жилья в случае его гибели получат равноценное жилье на правах собственности из местного жилого фонда или денежную компенсацию по средним ценам региона. Включение страхового механизма в систему компенсаций ущерба от ЧС - это способ снизить неподъемную нагрузку от стихийных бедствий, которую сегодня несет государственный бюджет.

- Страхование - самый надежный механизм по предотвращению катастрофических финансовых убытков для каждого отдельного человека или компании. Это происходит за счет перераспределения рисков в обществе. Своего рода взаимопомощь. Поскольку участие в общероссийской программе страхования жилья будет массовым, цена страховки будет невысокой. По расчетам Минфина, она составит около 350 рублей в год. В случае наступления ЧС, страховщики будут участвовать в компенсации ущерба наряду с региональными бюджетами. В зависимости от региона, страховые выплаты будут покрывать от 20 до 60% всего ущерба. При этом участие государства в помощи пострадавшим также останется, - пояснил эксперт информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Сергей Смирнов.