2018-09-27T15:23:06+03:00
Общество

Воронежских волонтеров объединят под одной крышей

С 1 октября на базе областного молодежного центра начнет работать Ресурсный центр развития добровольчества
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В ходе 35-го заседания Воронежской областной Думы депутаты внесли изменения в Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

– В частности, были увеличены ассигнования за счет резервных средств областного бюджета департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области. В соответствии с принятыми корректировками Областной молодежный центр получил на создание Ресурсного центра развития добровольчества в Воронежской области 550 тысяч рублей, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

С 1 октября Воронежский ресурсный центр развития добровольчества начнет свою работу. В штате центра будут задействованы 5 сотрудников, которые займутся разработкой стандартов волонтерского участия в проектах, формированием партнерской сети НКО, органов власти и бизнеса. Кроме того, планируется формирование кадрового резерва региона через создание волонтерской базы, проведение мониторинга и оценки деятельности волонтерского сообщества, разработка эффективных инструментов мотивации волонтеров. Также на базе центра планируется проведение семинаров и обучающих мероприятий для волонтеров.

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О необходимости создания ресурсного центра речь шла на встрече с представителями волонтерского движения региона 27 марта 2018 года, в ходе которой председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обсуждал с добровольцами правовое регулирование и поддержку волонтерской деятельности. Тогда добровольцы рассказали, что им необходим центр, который будет координировать их работу и позволит сделать ее более эффективной. Также вопрос развития волонтерского движения обсуждался в Москве 29 марта 2018 года в ходе заседания Совета законодателей Центрального федерального округа. Председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетёсов рассказал о наработках органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области в сфере развития волонтерской деятельности.

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Напомним, что 2018 год объявлен Годом добровольца в России. Промежуточные итоги Года добровольца были подведены в Воронеже в июне в рамках II Всероссийского семинара-совещания с представителями региональных организационных комитетов Года добровольца (волонтера) из 70 регионов Российской Федерации. Выступая перед участниками семинара, глава региона Александр Гусев обратил внимание на необходимость поддержки волонтерской работы со стороны государства и отметил, что в 2018 году существенно вырастет поддержка волонтерского движения в Воронежской области.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области формирует и ведет базу добровольцев. Сегодня в Воронежской области работают более 500 волонтерских объединений, число добровольцев составляет более 30 тысяч.

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