Воронежские строители Крымского моста прокомментировали обрушение его фрагмента

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-04T17:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

4 октября стало известно, что фрагмент пролета железнодорожной части Крымского моста упал на мелководье между Тузлинской косой и одноименным островом. Специалисты уже дали оценку случившемуся - по их мнению, причиной ЧП стала неисправность одной из домкратных систем, которая опускала многотонную конструкцию на опоры.

Завод "Воронежстальмост" наряду с другими предприятиями поставлял конструкции для Керченской переправы. 21 сентября воронежские специалисты отправили в Крым последний блок железнодорожных пролетных строений. Имеют ли заводчане отношение к рухнувшему пролету, на предприятии затруднились сказать. Но вместе с тем отметили, что стройка Крымского моста идет ударными темпами, в большой спешке - фрагменты железнодорожной части монтируются не постепенно, друг за другом, а все сразу.

- К нам никто пока что с претензиями не обращался. Наши ли это металлоконструкции или фрагменты, поставленные другими мостозаводами, мы не знаем. Это должны выяснить работающие там специалисты. Но наша сталь толстая, ничего ей не будет. Если нужно, если скажут, то сделаем еще раз, - рассказали на предприятии.