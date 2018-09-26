В Воронеже прошел фестиваль короткометражных фильмов на 4G-скоростях

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-26T15:25:50+03:00

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Пять, четыре, три… На большом экране под открытым небом идет обратный отсчет до старта в Воронеже Фестиваля уличного кино. За пять лет этот амбициозный проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. И наконец 22 сентября он заглянул в наш город.

Два, один… И десятки зрителей, устроившись поудобнее в пуфах и лежаках, укутавшись в пледы с горячим чаем, приготовились смотреть первую мини-историю о том, какой «прилипчивой» бывает любовь.

Но в этот вечер обратный отсчет оказался вне математических законов: после ноля на экране вновь появилась четверка. Но необычная – «4G». Дело в том, что онлайн-кинотеатр в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино организовал оператор мобильной связи Tele2.

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- Мне с гордостью хочется отметить, что мы проводим этот фестиваль, причем в таком интересном формате и в замечательном арт-пространстве, - подчеркнул Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2. – В последнее время растет интерес к таким мероприятиям. Как правило, в них есть что-то нестандартное. Это очень близко нашей идеологии делать все по «другим правилам».

В прошлом году фестиваль собрал более миллиона зрителей из 67 разных стран. В этом на набережные, площади и крыши домов вышли жители из 1100 городов по всему миру – все они стали беспристрастным жюри для фильмов. Как же зрители отдавали симпатии?

Все просто: достаточно включить фонарик на своем смартфоне и посветить им сразу же после просмотра фильма. Подобная система работала и в Воронеже. Кто набрал больше «вспышек» - тот и победил.

Но почему-то не хочется судить, что лучше: комедия о невесте «Ой!» Аллы Елисеевой или антидепрессивная история Александра Фомина про «Кругосветку». Каждая короткометражка любопытна и по-своему интригует зрителей. Прошло всего несколько минут – а ты как будто прожил еще одну жизнь.

- Узнала об этом фестивале случайно, от друзей, - рассказывает одна из зрительниц Анна, которую мы встретили у выхода. - Все понравилось: успела и посмеяться, и задуматься. Жаль, что не удается два последних фильма досмотреть – нужно уходить. Хотя я списала их названия, постараюсь посмотреть чуть позже на смартфоне.

Фестиваль в этом году заглянул в 11 городов: Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Иркутск, Сочи и, конечно же, Воронеж. Наш город стал финальным пунктом этого большого кинопутешествия. Но не спешите ставить точку!

- Наша площадка для думающих, творческих людей, которые не приемлют стереотипы и предпочитают открывать новое. Кроме того, мы хотим наглядно продемонстрировать те возможности, которые открываются с быстрым 4G-интернетом, - говорит Владимир Поваров. –Мы хотим полностью соответствовать ожиданиям людей и в плане технологий, и в плане подобных мероприятий. В следующем году обязательно придумаем что-то новое.