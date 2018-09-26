В Воронежской области пенсионеров и предпенсионеров уравняли в льготах с 1 января 2019 года

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-26T16:23:53+03:00

24 сентября, на очередном заседании регионального парламента закон был принят сразу в двух чтениях

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Жители области предпенсионного возраста смогут пользоваться теми же региональными мерами соцподдержки, что и пенсионеры, благодаря закону, принятому региональным парламентом 24 сентября, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– Граждане предпенсионного возраста – женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет – по-прежнему будут получать региональные льготы в полном объеме в ходе предстоящей модернизации пенсионной системы, – сообщил Владимир Нетёсов

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что 29 августа, выступая перед широкой общественностью, Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал решение большинства регионов сохранить действующие региональные льготы для граждан, которые в ближайшие пять лет будут выходить на пенсию.

В Воронежскую областную Думу 6 сентября был внесен законопроект «О сохранении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предпенсионного возраста на территории Воронежской области». Документ был разработан инициативной группой депутатов, в которую вошли председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Роман Жогов, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

24 сентября, на очередном заседании регионального парламента закон был принят сразу в двух чтениях.

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Владимир Нетёсов также подчеркнул, что закон сохранит все региональные меры соцподдержки, действующие сегодня для пенсионеров названных отдельных категорий, с учетом ежегодного увеличения числа жителей области, которые будут выходить на пенсию.

В Воронежской области лицам, достигшим предпенсионного возраста – мужчинам 60 лет и женщинам 55 лет, на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года будут сохранены следующие льготы:

Для граждан, которые имеют статус Ветерана труда и лицам, приравненным к ним из числа ветеранов военной службы:

1) бесплатное оказание медпомощи в медорганизациях, подведомственных региональному департаменту здравоохранения, в соответствии с территориальной программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи;

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

3) гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы за твердое топливо и транспортных услуг для его доставки;

4) ежемесячная денежная выплата;

5) бесплатный проезд пригородными автобусами, а также междугородными автобусами (при отсутствии пригородного маршрута в пределах административного района);

6) 50% оплата проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Для граждан, имеющих особые заслуги перед Воронежской областью:

Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение в размере 40% размера социальной пенсии.

Для отдельных категорий граждан, если они проработали в сельской местности не менее 10 лет и проживают там:

- педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных организаций Воронежской области и муниципальных образовательных организаций;

- медицинским, фармацевтическим и педагогическим работникам медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Воронежской области;

- специалистам организаций культуры независимо от формы собственности этих организаций;

- специалистам государственной ветеринарной службы РФ.

Денежная компенсация расходов по внесению платы за:

1) пользование жилым помещением (наем) в размере 100 % за пользование жилым помещением в пределах установленного областного стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) содержание жилого помещения в размере 100% платы за содержание жилого помещения в пределах установленного областного стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, – проживающим в жилищном фонде всех форм собственности, за исключением индивидуальных жилых домов, находящихся в частной собственности, – в соответствии с пунктом 2 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ;

3) тепловую энергию, рассчитанную исходя из объема потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления указанной услуги. При отсутствии приборов учета – исходя из нормативов потребления;

4) твердое топливо (при наличии в жилых домах печного отопления) либо поставку (приобретение и доставка) твердого топлива в размере годовой потребности в пределах установленных нормативов;

5) электрическую энергию, расходуемую на освещение жилого помещения.

Для отдельных категорий пожилых граждан – ежемесячная компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме:

1) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан предпенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – 50%;

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан предпенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет – 100%.

Вдовам военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в мирное время или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащего наступила в результате его противоправных действий), не вступившим в новый брак и достигшим возраста 55 лет:

Доплата к пенсии по случаю потери кормильца в размере 180% социальной пенсии.

Автор фото: Гусейнов Виктор.