Последняя партия металлоконструкций для Крымского моста отправилась к Керченскому проливу

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-25T15:11:24+03:00

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От здания предприятия на юг отправился последний блок железнодорожных пролетных строений переправы.

Около трех лет коллектив завода работал на один из главных проектов России - мост, который связывает Крым с остальной Россией. Первый заказ на изготовление таких металлоконструкций был открыт 13 ноября 2015 года. Работы над государственным заказом стартовали 30 ноября.

В феврале 2016 года начались поставки. За это время «Воронежстальмост» изготовил и поставил 7500 тонн металлических конструкций для создания временных сооружений. В мае 2016 года с завода выехал первый элемент пролетных строений автодорожной части переправы.

Особая гордость для предприятия то, что ему доверили изготовление самого сложного элемента - судоходных арочных пролетов мостов. Автодорожная и железнодорожная арки общим весом более десяти тонн установили над фарватером в Керченском проливе. Длина каждой арки 227 метров, а надводный габарит - 35 метров. Железнодорожная арка весит 6000 тонн, автодорожная - 4700 тонн.

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- Хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд при строительстве такого значимого для нашей страны объекта, - сказал Александр Гусев, губернатор Воронежской области. - Это не просто технически сложное сооружение, это проект, который показал, что государство не бросает своих граждан в сложной ситуации. Мы узнали, что наш завод может решать задачи любой сложности. Сегодняшний день, безусловно, очень важный. С одной стороны, завершается крупный проект. С другой стороны, это точка отсчета для движения предприятия вперед.

В общей сложности завод изготовил 81 тысячу тонн металлоконструкций для Крымского моста и 11 тысяч тонн - для вспомогательной инфраструктуры, необходимой в процессе строительства.

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- Крымский мост - один из самых крупных в Европе, его протяженность 19 километров, - рассказал Андрей Боровиков, генеральный директор ЗАО «Воронежстальмост». - На этом объекте работало очень много подрядчиков, среди них и поставщики металлоконструкций. Для нашего завода это был большой заказ, что всегда хорошо для любого предприятия. Мы поставили порядка трети металлоконструкций для Крымского моста. За время работы над этим объектом мы смогли увеличить выпуск на 40 процентов, зарплаты - на 30 процентов, при этом численность сотрудников осталась прежней. Это был настоящий рывок для нас.

И хотя сам заказ не стал рекордным по своему объему в истории предприятия, сроки изготовления металлоконструкций впечатляют. Работали с огромным напряжением, признаются на предприятии. Завершение заказа совпало с юбилеем завода. В этом году ему исполняется 70 лет.

- Вы всегда были одним из лидеров в промышленности Воронежа и Воронежской области. И я от души желаю вам оставаться на этом твердом пути развития, на пути новых успехов и достижений, - обратился Александр Гусев к коллективу завода.

После торжественных слов глава региона и генеральный директор предприятия перерезали символическую красную ленточку и дали старт колонне машин с металлоконструкциями для Крымского моста. Под залпы хлопушек в небо выпустили трехцветные надувные шары и платформы. Груженные пролетами автомобили с надписями «Воронеж - Крыму» и логотипом предприятия отправились в путь.

Автор Елена ФЕДЯШЕВА.