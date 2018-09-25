Александр Гусев: «Наша основная задача - рост экономики»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-25T15:14:25+03:00

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За полтора часа глава региона предельно откровенно ответил на несколько десятков вопросов - от судьбы Платоновского фестиваля до особой экономической зоны. Причем Александр Гусев сам сразу же задал тон пресс-конференции: «Запретных тем и ограничений на вопросы нет». И вот что из этого получилось.

«КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ВНЕ ПОЛИТИКИ»

- При прошлом губернаторе шла активная борьба с кланом из «Родного Воронежа». Как только Алексей Гордеев перебрался в Москву, клан начал проявлять себя в каких-то элементах возвращения к власти, и говорят о том, что они уже места в следующую городскую Думу продают. Вас это ситуация устраивает? И будете вы что-то с этим делать?

- Честно говоря, не знаю, о каком возвращении идет речь. В правительстве области, насколько я знаю, таких людей нет. Речь шла об Алексее Котенко. Он пришел на очень маленькую должность помощника (вице-губернатора Евгения Юрченко. - Ред.). Я не думаю, что он с этой должности куда-то далеко шагнет, по крайней мере это выглядело бы не совсем разумно - это все равно что Санчо Панса сел на Росинанта. Мое личное мнение: нет у Алексея Котенко перспектив занять в правительстве ключевые должности. Прихода даже карликовой политической силы в течение моего срока точно не произойдет, однако кадровая политика будет строиться вне политики. Мы готовы принимать всех людей, которые намерены честно и активно работать на благо области. Политические пристрастия точно не будут являться запретом.

- Мы сейчас видим, что происходит смена направлений в кадровой политике. Назначение Александра Десятирикова на должность руководителя департамента промышленности показывает, что приглашаются люди действительно подготовленные. Но есть достаточно много людей, которые не задействованы в системе власти или работают не на лучших участках. Могут ли такие люди быть востребованы в области? И второй вопрос: в правительстве области вы уделяете подготовке специалистов большое внимание, а будут ли востребованы специалисты из других регионов?

- Начну с ответа на второй вопрос. На самом деле программа построения системы госуправления рассчитана на два года. Партнером здесь выступает Российская академия народного хозяйства при президенте. Мы, безусловно присматриваемся к опыту, который есть у наших соседей. Но все-таки сейчас упор делаем на те методики, которые нам предлагает РАНХиГС. Это идеальный для нас подрядчик - фактически нашей программой занимаются те же самые люди, которые вели программу подготовки высшего управленческого резерва под патронатом президента. Я сам проходил там обучение. И компетенций, и опыта у них достаточно. Они сравнивают нас с другими регионами, и говорят, что мы неплохо смотримся. Также важным элементом является создание полноценного открытого резерва. И здесь мы точно готовы сотрудничать с соседними регионами и с тем федеральным резервом, который сформирован. И мы готовы оттуда кадры черпать. РАНХиГС нам в этом помогут. Но пока у нас нет свободных должностей, чтобы применить их навыки. Но, возможно, они будут появляться.

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«УЖЕ НЕТ ЩИТА, КОТОРЫМ МОЖНО БЫЛО БЫ ЗАКРЫТЬСЯ»

- Изменилось ли за девять месяцев ваше восприятие стоящих задач и возможностей их достичь? И будете ли вы менять отношения между правительством области и муниципалитетами?

- Никогда не говори «никогда». Я видел себя после окончания мэрского срока в несколько иной роли. Но не буду уже об этом говорить. Что изменилось? Во-первых, я никогда не выпадал из управленческой команды области. Тем не менее сейчас впереди нет того щита, которым можно было бы закрыться. Сейчас все решения принимаются губернатором. Это накладывает на меня существенный психологический груз. С точки зрения решения задач - тут для меня откровений не случилось. Но я не ожидал, что столько можно делать ритуальных вещей, связанных с протоколом: встречи, проводы, разрезание всяких ленточек в бассейне или на стадионе. Это здорово отвлекает. И я это намерен переложить на своих заместителей.

По отношениям области и муниципалитетов произойдут некоторые изменения. Они должны получить больше самостоятельности. В большинстве из них работают очень хорошие команды, способные и принимать, и выполнять решения. Полномочий у них достаточно, теперь им нужно передавать больше средств - на ремонты, дороги, отчасти на строительство.

- Как вы считаете, вы уже вышли из тени Алексея Гордеева?

- Ну, лето закончилось, пора из тени выходить. Безусловно, Алексей Васильевич - человек очень значимый для региона. Один человек сумел многие процессы если не перевернуть, то сделать так, чтобы они приносили пользу жителям. Я человек, которого Алексей Васильевич заметил и продвигал. Я этого не скрываю. В моей судьбе он очень много изменил. Когда я перешел в правительство - это было его решение. Да, пока я нахожусь в его тени. Многие люди помнят Алексея Васильевича как человека, который очень много доброго сделал для области. Мне нужно показывать, что я способен на не менее прорывные вещи. Благодаря нацпроектам мы должны решить вопросы в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере.

В ОКТЯБРЕ ПОЛУЧИМ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОЭЗ

- Сейчас областные власти активно продвигают идею индустриальных парков. С подобными инициативами выступает частный бизнес - например, заявлялся Рудгормаш. Как вы относитесь к такого рода идеям? И на какого инвестора по особой экономической зоне делаете ставку?

- Программу поддержки малых производственных предприятий мы запустили. Она реализуется в Масловской индустриальной зоне, на 25 гектарах земли. Резиденты там уже появляются. Целостная программа поддержки производственного бизнеса сейчас формируется. При подготовке бюджета следующего года мы в нее заложем средства. В меньшей степени будут финансовые меры, в большей - административные и косвенные: предоставление площадки с инфраструктурой или получение на разумных условиях заемных средств. К частным индустриальным паркам я отношусь хорошо. По Рудгормашу есть некоторые сомнения, потому что мы на эту тему говорим много лет. Буду рад, если что-то случится. Готовы помогать, если они на самом деле хотят привлекать туда резидентов. Они им должны помочь с инфраструктурой, с заказами. А мы будем готовы помочь косвенными мерами - налогами. По особой экономической зоне. Пока нет на 100% определенных резидентов, хотя заявления поступили от четырех потенциальных инвесторов. Задача - найти как минимум одного крупного якорного инвестора с объемом капитальных вложений не менее 8 - 10 миллиардов рублей. Мы надеемся, что интерес проявят в том числе и зарубежные инвесторы. Мы хотим сделать так, чтобы в ОЭЗ была очень дешевая электроэнергия. Если сумеем сами построить подстанцию напрямую от сетей высокого напряжения, не присоединяясь к сетям МРСК, - это будет существенной помощью резидентам.

- Чем воронежская ОЭЗ будет отличной от липецкой?

- Мы не собираемся конкурировать с липчанами. Мы должны найти новые сферы - будем взаимодействовать с Росатомом по части производства оборудования для атомной энергетике, с Ростехом. Должны найти резидента, связанного с моторостроением, поскольку с этим в России есть проблемы. Воронежская ОЭЗ может по многим факторам стать прорывной. В октябре мы получим официальный статус и разрешение на ее организацию.

МЕТРО: СРОК ОЖИДАНИЯ - ТРИ ГОДА

- Когда реально в Воронеже появится метро?

- Ключевыми будут здесь три ближайших года, в течение которых должно начаться строительство. Сейчас делается схема организации дорожного движения в городе. В следующем году будем искать частных партнеров и закажем технико-экономическое обоснование. Я считаю, что проект состоится. В ближайшие месяцы определимся по срокам.

«НАРУШИТЕЛИ - СПОНСОРЫ КАЧЕСТВЕННЫХ ДОРОГ»

- Как будет реализована программа по безопасным и качественным дорогам в регионе в следующем году?

- Эта федеральная программа - одна из лучших. Рассчитана она на пять лет, два года мы в ней участвуем. Объем не меняется - 1 миллиард из федерального бюджета, 1 миллиард - из областного. Первые два года эти средства были направлены на Воронеж. В следующем году соотношение изменится - средства на центр и муниципалитеты поделим примерно поровну. Региональный дорожный фонд в целом подрастет, потому что в него направлены поступления от штрафов за нарушения ПДД. В год мы с этого имеем 1,4 миллиарда рублей. Вот такие у нас спонсоры дорожного строительства. Эти деньги пойдут на ремонт и содержание дорог. Также планируем привести в порядок проспект Революции - освещение, фасады домов, возможно, тротуарную часть, наверное, перекроем дорожное покрытие.

СУДЬБА «ТЕПЛОСЕТИ» И «ГОРСЕТИ»

- На какой стадии находится сдача в концессию двух воронежских МУПов - «Теплосети» и «Горэлектросети»?

- Мы затянули несколько с оформлением имущества обоих МУПов, что повлияло на сроки передачи в концессию «Теплосети» и приватизацию «Горэлектросети». Сейчас оформление документов находится на финальной стадии. Мы ждем заявленную честную концессионную инициативу. Сейчас пока что это только «Квадра». Они заявляют, что это может произойти в ближайшие дни. И до конца года «Теплосеть» может перейти в концессию к «Квадре». Если этого не случится, администрация Воронежа выставит пакет документов на конкурс. В начале января должно завершиться акционирование «Горэлектросети». И следующий этап - это продажа пакета акций. Решим, оставить у себя блокирующий пакет акций (25%+1) или продать 100%. Если поймем, что рисков нет, возможен второй вариант, если нужно будет подстраховаться - первый.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВОПРОС

- Пенсионный возраст отодвигается, а демография сейчас у нас не очень. Как будут в регионе ее повышать?

- По нацпроекту «Здравоохранение» будут направлены существенные средства на строительство объектов, усиление поликлинического звена. По онкологическому и сердечно-сосудистому направлениям, может быть, произойдут прорывные вещи, появятся новые объекты. И как ни странно, нужно много высокооплачиваемых рабочих мест. Поэтому наша основная задача - рост экономики. Он потянет за собой благополучие людей, увеличение средств в здравоохранение, в спорт.

«ЗРИТЕЛЕЙ ПРОСТО ТАК ЧЕПУХОЙ НЕ УДИВИШЬ»

- Относительно недавно вы несколько взбудоражили общественность оценкой спектакля-открытия Платоновского фестиваля - «100% Воронеж». В связи с этим вопрос: как будет развиваться фестиваль?

- Мое заявление о спектакле «100% Воронеж» было сделано не под эмоциями. Я действительно так считаю. Актеры отработали прекрасно, но зачем его сделали спектаклем-открытием? Честно говоря, участие режиссера у меня вызывает недоумение. Что будет с фестивалем? Он будет, безусловно, развиваться и финансироваться, может быть, даже в большей степени - в следующем году будем отмечать 120 лет со дня рождения Андрея Платонова. Фестиваль в 2019 году будет даже более масштабным. Необходимы ли там изменения? На мой взгляд, да. Мы должны представить более широкий охват. Сейчас есть крен в сторону постмодернизма. Я его не очень хорошо понимаю и не всегда принимаю, хотя он имеет право на существование. Нам нужно больше классических вещей показывать, может быть, поменять подходы к исполнителям, которые к нам приезжают: приглашать более известных, чем малоизвестные зарубежные коллективы, или привлекать малоизвестные российские или воронежские коллективы, которые представят возможности нашего искусства. Они могли бы показать, что есть Воронеж, открыть Воронеж миру.

Над этим можно подумать. Но все это точно не задача чиновников, а задача экспертного сообщества. Чтобы по репертуару принимал решение не только один худрук... Хотя никто не будет довлеть над ним. Думаю, что в этом вопросе мы найдем компромисс. У зрителей есть запросы, и их просто так чепухой не удивишь и восторгов не вызовешь. Платоновский должен быть для широкого круга, но не для избранного круга ценителей.

- Останется ли Михаил Бычков худруком фестиваля?

- Безусловно, мы его видим на этой должности. И надеемся на то, что и он себя в этой роли видит. Хотя это не будет уже, как я говорил, его авторский проект. Согласится ли участвовать в такой форме Михаил Владимирович - дело ближайших недель. Мое мнение - он человек талантливый и должен остаться.

ФУТБОЛ: ВЕРНУТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ

- Действительно ли «ТНС-Энерго» стало официальным спонсором «Факела»? Сколько денег планируется потратить на команду?

- «ТНС-Энерго» вернулся титульным спонсором команды. Мы на этом настаивали, потому что они имеют возможность финансирования. Надеюсь, что они будут финансировать не только до конца года. Главная задача - вернуть зрителя на трибуны. Команда должна заиграть. Финансовое состояние команды не блестящее, но и не катастрофическое. У них накопилось 120 миллионов долгов. Мы рассчитались с игроками по зарплате, аренде. Ситуация с кредиторами полностью под контролем. С долгами рассчитаемся в течение 8 - 9 месяцев. Текущее годовое содержание клуба составляет 220 - 250 миллионов. Но контроль за расходованием средств будет ужесточен - этот расход смогут увидеть даже болельщики. Политику спортивную, трансферную, взаимодействие с молодежной командой будет определять сам клуб. Стоит задача опираться на своих игроков при условии нахождения в первой лиге ФНЛ. Если пойдем выше, изменится и трансферная политика. Тогда будет нужен и новый стадион.

ОТНОШЕНИЕ К КРИТИКЕ

- Как вы воспринимаете критику, в том числе в СМИ? И можете назвать имена тех людей, к которым прислушиваетесь?

- К критике я спокойно отношусь, не пропускаю ее через себя. Не впадаю в уныние от того, что в каких-то публикациях меня начинают критиковать. Возможно, в этом и есть основания, и для меня это повод задуматься о причине ее возникновения. Сейчас в правительстве региона мы будем искать какую-то форму ответных действий на острые публикации - действий, связанных с исправлением описанной ситуации. Прислушиваюсь ли я к мнению людей? Безусловно, я человек командной работы. Беспрекословных авторитетов для меня нет, но к мнению экспертов всегда прислушиваюсь, и я готов и способен признавать свои ошибки.