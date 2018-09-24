Депутат подарил сотрудникам детского сада поездку в сказку

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-24T17:48:24+03:00

Волшебство, как, оказывается, есть не только в сказках. А «Кудыкина гора», находится не за тридевять земель, а рядом, почти в паре сотен километров от столицы Черноземья, в соседней Липецкой области

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Туда-то и отправились в увлекательное путешествие вместе со своими детьми сотрудники детского сада № 34, который расположен в Советском районе. Эту поездку для них организовал депутат Воронежской городской Думы Александр Провоторов. Желающих отправиться в мир сказки оказалось так много, что пришлось заказывать большой, комфортабельный автобус.

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Почти два часа дороги позади и перед входом в огромный тематический парк, каждую группу туристов встречает свой персональный гид. По словам помощника депутата Провоторова, Анны Кузьминой, такие поездки давно стали доброй традицией: «Мы организовывали уже подобные туры для спортсменов, старших по домам, тех же сотрудников детского сада № 34 на Хреновской конезавод, ездили в гости к бобрам в Воронежский биосферный заповедник, в центр досуга «Бирюльки» и усадьбу Веневитинова. А ещё, очень популярны у нас паломнические поездки в храмы и монастыри Ельца, Дивногорья и Задонска».

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Сафари-парк «Кудыкина гора» – это огромная огороженная территория в 500 га, разделённая на тематические блоки. Первое, что бросается в глаза, это великолепный пейзаж, открывающийся у подножия горы, и величественная деревянная крепость на её вершине. Но сначала путникам предлагают пройти к вольерам, в которых свободно обитают десятки видов экзотических животных и птиц. Страусы, ламы, ослики, лошади, кого тут только нет. Чтобы посетители могли рассмотреть всех обитателей парка поближе, их сажают в запряжённые лошадьми повозки. После этого всем дают возможность подойти к вольерам, покормить животных и пофотографироваться.

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Изюминка этого парка, по общему мнению детворы, - Змей Горыныч. Он удобно разместился на холме и встречает путников не только своим грозным видом, но и фонтанами огня. За ним, в крепости, расположен Город мастеров. На глазах у туристов ремесленники изготавливают украшения, игрушки и сувениры. А ребятишек организаторы увлекают сказочными квестами и конкурсами. «Нам тут всё очень понравилось, мы с братом не только смогли покормить животных, но и покататься на лошадях. А потом, во время квеста, я даже отгадала самую трудную загадку про сказочного упыря. Буду просить родителей ещё как-нибудь приехать сюда», - делятся впечатлениями Кристина и Ярослав Сапелкины.

В общем, тот, кто оказывается на Кудыкиной горе, об этом не жалеет. Тут для каждого найдётся, что-то своё, волшебное и таинственное.