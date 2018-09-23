Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-21T16:14:00+03:00

Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2018 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года

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В этом году число туристов, выбравших в качестве отдыха зарубежье, выросло на 17%, а странами с наибольшей транзакционной активностью стали Италия, Испания и Франция.

Этим летом число транзакций клиентов ВТБ за рубежом выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом общий объем трат увеличился лишь на 5%, превысив 19 млрд рублей. Первую пятерку зарубежных стран по объему совершенных транзакций летом 2018 г. возглавила Италия - 3,5 млрд рублей. Далее идут Испания (2,7 млрд руб.), Франция (1,8 млрд руб.), Турция (1,3 млрд руб.) и Германия (1 млрд руб.).

Размер «среднего чека» составил около 5 тысяч рублей. Лидером по данному показателю стала Италия:

Топ-10 стран Средний чек, руб.

Италия 9 500

Франция 7 800

Германия 6 200

Великобритания 5 900

Греция 5 700

Испания 5 500

Финляндия 4 900

Турция 4 500

Кипр 4 500

США 3 600

По числу транзакций лидером второй год подряд стала Испания (в этом году там совершено более 500 тысяч карточных операций). В первую пятерку также вошли Беларусь (445 тыс. транзакций), Италия (370 тыс.), Турция (290 тыс.) и США (270 тыс.).

Расходы российских туристов в ресторанах и барах в топ-30 стран выросли в период летних отпусков нынешнего года на 19%, в супермаркетах - на 20%. Максимальное число транзакций было совершено в Испании и Белоруссии соответственно. Покупки в магазинах одежды и обуви сохранились на уровне прошлого года. Лидером в этом сегменте традиционно является Италия. Траты на аренду авто почти не изменились, хотя на заправках зафиксирован рост оборотов на 27%.