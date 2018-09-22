2018-09-21T16:04:43+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд проиндексировал единовременные выплаты пенсионерам

В сентябре ВТБ Пенсионный фонд проиндексировал своим клиентам размер единовременных выплат накопительной пенсии
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Общий объем доплаты составил 13,3 млн рублей.

Александр Львов, заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировал: «В соответствии с законодательством, определенная категория граждан при выходе на пенсию имеет право на получение единовременной выплаты накопительной пенсии. В этом году такое право в нашем фонде имеют более 9 тысяч клиентов».

По итогам восьми месяцев этого года объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию, находящихся под управлением ВТБ Пенсионный фонд, составил более 189 млрд рублей. Количество застрахованных лиц превышает 2 млн человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Группа ВТБ Страхование провела первую встречу Высшего медицинского экспертного совета
7 сентября в гостинице Radisson Royal hotel Moscow состоялась первая встреча участников проекта «Высший медицинский экспертный совет» (ВМЭС), инициатором и организатором которого выступила группа компаний ВТБ Страхование
Новости 24
Жители Воронежской области пожаловались на слив отходов в 30 метрах от их домов
Воронежец продает значок времен СССР за 300 тысяч рублей
Воронеж вошел в десятку городов, из которых чаще всего переезжают в Москву
Александра Леонова единогласно утвердили главой одного из районов Воронежской области
Под Воронежем в Семилуках могут возвести новую электроподстанцию
Худрук Платоновфеста уверен, что губернатор Воронежской области попал под влияние невежественных людей
Полицейские просят воронежцев помочь в розыске мошенников, обманувших пенсионеров на сотни тысяч рублей
Рецидивист, просидевший в тюрьме 35 лет, обокрал бизнесвумен в Воронежской области
В Воронеже мужчина выпал из окна БСМП и разбился
«Воронежстальмост» отправил последние блоки пролетных строений для Крымского моста
Тело пропавшей женщины обнаружили в Воронежском водохранилище
В Воронеже собрали комиссию по подготовке Генплана города на 2021–2041 годы
Все выходные у воронежской развязки на 9 Января будет кипеть ремонт
В Воронеже проспект Революции ожидает глобальная перестройка
В Воронеже будут сносить точки по продаже воды