2018-09-21T10:34:17+03:00
Экономика

ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 п.п.

Банк ВТБ запускает бонусную опцию «Заемщик», которая позволяет клиентам снизить ставку до 7,9% по кредиту и уменьшить ежемесячный платеж, совершая привычные ежедневные транзакции
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Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке по потребительскому кредиту или ипотеке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Максимальный размер скидки – 3 п.п. по кредиту наличными, и 0,6 – по ипотеке. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.

Если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше. Для новых клиентов в месяц оформления «Мультикарты» банк предоставляет максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок.

Подключить опцию «Заемщик» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка.

«С начала сентября мы снизили ставки по кредитам наличными и изменили условия выдачи, - рассказывает Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ. – Согласно новым правилам, минимальная ставка по кредитам наличными составляет 10,9%, что является одним из лучших рыночных предложений на сегодняшний день. Опция «Заемщик» дает клиенту возможность самостоятельно устанавливать процент по кредиту, а значит – не переплачивать. Это уникальный продукт, аналогов которому нет ни в одном другом банке».

С начала 2018 г. ВТБ три раза снижал ставки по кредитам наличными. В результате они уменьшились в среднем на 5 п.п. Теперь в случае подключения страховки кредит на сумму 500 тысяч рублей и более доступен клиентам по ставке 10,9% годовых, менее 500 тысяч – 11,7%. Банк также облегчил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода, обеспечил возможность оформления займа по одному документу без дополнительных справок и увеличил срок кредитования до семи лет.

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