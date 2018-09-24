2018-09-24T18:00:22+03:00
Общество

Воронежское «Вкуснотеево» вновь победило на международной выставке

Высокими наградами World Food Moscow были отмечены масло и творог
Олег ИВАНОВ
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Ежегодно в рамках международной выставки WorldFood Moscow проходит церемония награждения победителей профессионального дегустационного конкурса «Продукт года». В числе победителей традиционно продукты компании «Молвест»!

Золотые медали и звание «Продукт года 2018» получили творог жирностью 9% и масло традиционное «Вкуснотеево» с массовой долей жира 82,5%.

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– Масло «Вкуснотеево» в прошлом году собрало на различных продовольственных выставках десять высших наград, в том числе «золото» на «Продэкспо» и Международной конференции ЕАЭС по производству и переработке молока, - отметил генеральный директор компании Анатолий Лосев. – Мы в очередной раз подтвердили достойный уровень наших продуктов, успех которых определяется несколькими составляющими - молоко высочайшего качества с наших ферм, традиционные рецепты, бережная технология обработки.

Нельзя забывать, что выставка этого года объединила более 1500 компаний из России и других 65 стран мира. Профессиональные дегустаторы оценивали конкурсантов от 17 федеральных и региональных сетей, импортеров и крупнейших дистрибьюторов продуктов питания и напитков.

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– Мы производим сливочное масло из свежайших натуральных сливок, вкус которых радует потребителя! – отметила бренд-менеджер марки «Вкуснотеево» Анна Селиванюк. – Нам удалось сделать качественный рывок в категории сливочного масла, разработав продукт удобной формы в уникальной упаковке по ГОСТу, и мы продолжаем искать пути его совершенствования.

Стремление к совершенству чувствуется во всех продуктах компании «Молвест». Возьмем для примера тот же творог, при его изготовлении используется только натуральное сырье: 5 кг молока высшего качества на 1 кг готового продукта. Производство происходит на закрытом оборудовании – соприкосновение с воздухом и светом исключено. Упаковка обрабатывается ультрафиолетом и плотно запечатывается.

Не удивительно, что творог марки «Вкуснотеево» неоднократно становился победителем независимых смотров качества. На его счету национальная премия «Здоровое питание», гран-при Международной конференции ЕАЭС по производству и переработке молока, «золото» крупнейшей аграрной выставки страны «Золотая осень – 2017». И вот снова победа!

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Справка «КП»

На WolrdFood Moscow встречаются представители бизнеса, производители, представители оптовой и розничной торговли, индустрии гостеприимства и общественного питания, представители органов государственного регулирования и госзакупок. Это главная международная платформа общения лидеров индустрии продуктов питания.

Жемчужиной выставки по праву может считаться профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года». Он проводится независимой экспертной комиссией, в состав которой входят ведущие специалисты отрасли. Они стремятся выявить и помочь продвижению на российском рынке качественных продуктов.

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