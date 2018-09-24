2018-09-24T18:05:18+03:00
Общество

Воронежская областная Дума восстановила льготный проезд на пригородных поездах для всех учащихся

Дополнительные расходы из областного бюджета на реализацию данных целей в 2018 году составят 5 млн рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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На 35-ом заседании регионального парламента депутаты скорректировали областное законодательство в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, отменив критерий нуждаемости для получения школьниками и студентами льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– Вне зависимости от доходов семьи все школьники старше семи лет и студенты-очники колледжей и вузов с 1 сентября 2018 года вновь получили 50-процентную льготу на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Дополнительные расходы из областного бюджета на реализацию данных целей в 2018 году составят 5 млн рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В региональный бюджет 2019 года также будут внесены соответствующие изменения.

Владимир Нетёсов напомнил, что 50-процентная компенсация в виде льготы по тарифам проезда учащихся действует в Воронежской области с 2010 года. Изначально 95% расходных обязательств области компенсировалось за счет субсидии из федерального бюджета. С 2013 года федеральное субсидирование было прекращено и расходные обязательства исполнял бюджет Воронежской области. Только за 2013-2016 годы компенсация из региональной казны потерь в доходах перевозчику составила почти 80 млн рублей. С 1 января 2017 года льготы на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Воронежской области для школьников и студентов применялись с учетом критериев нуждаемости. Чтобы получить скидку на билет, учащемуся необходимо было предъявить не только студенческий билет или справку из школы, но и справку о размере среднедушевого дохода (он не должен был превышать прожиточный минимум) или справку о назначении социальной помощи.

Теперь для получения льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года учащимся вновь нужно будет показать кассиру только студенческий билет или справку из школы. Отметим, что действие данной меры соцподдержки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября.

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