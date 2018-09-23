Руководитель управления экологии Воронежа: «Превращть деревья в высокие пни недопустимо!»

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-23T09:35:40+03:00

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Воронеж давно снискал себе славу зеленого города. Пожалуй, в нем нет ни одной по-настоящему «каменной» улицы. Деревья украшают и тихие улочки частного сектора, и транспортные артерии города вроде Московского или Ленинского проспектов. В Воронеже можно встретить «гостей с юга» катальпу, шелковицу и строгих хвойных «северян».

Как Воронежу удается сохранять зеленый облик, как чувствуют себя деревья в условиях мегаполиса, существует ли мода на «зеленый наряд». Об этом «Комсомолка» поговорила с руководителем Управления экологии Воронежа Натальей Ветер.

ОБРАЗЦОВО ОБРЕЗАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ – НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Корреспондентам «Комсомолки» часто приходится принимать от горожан жалобы на обрезку деревьев. Воронежцы возмущаются, когда видят на улицах высокие пни вместо тополей или лип. Как должна выглядеть правильная обрезка деревьев?

- Обрезку деревьев проводят подрядчики по контракту с управами районов. Управление экологии выдает порубочные билеты (разрешения) на обрезку или вырубку деревьев и контролирует качество работ, - говорит Наталья Ветер. – Сегодня на магистральных улицах города часто проводится омолаживающая обрезка вместо формовочной. Но в этом есть две необходимости. Во-первых, основная масса деревьев на этих улицах – старовозрастные. Во-вторых, если на этих деревьях раз в несколько лет не проводить омолаживающую обрезку, это может угрожать здоровью горожан или их имуществу. Случаев, когда со старых деревьев падают ветви на людей или машины много. Поэтому управа принимает решение о проведении омолаживающей обрезки.

Примером надлежащей формовочной обрезки может служить образка лип на Московском проспекте. Здесь растут довольно молодые деревья, которые не нуждаются в омоложении. Их кронам просто придали опрятный вид.

- Пример не очень хорошо проведенной обрезки, к которой были претензии и у жителей, и у нас как специалистов, - на проспекте Революции, - говорит Наталья Викторовна. – Конечно, здесь следовало бы делать формовочную обрезку, но по факту получилась смесь формовочной с омолаживающей, причем больше в сторону последней. На этой территории антропогенная нагрузка очень высокая. Но хочу успокоить воронежцев: деревья не погибнут. Уже в следующем году они дадут хороший прирост, в том числе будут иметь декоративный вид. Надо сказать, что есть различное видение. С нашей точки зрения есть замечания, а архитекторы, наоборот, довольны, что теперь деревья не закрывают уникальный облик исторических домов на проспекте.

Чего же категорически не должно быть, так это обрезки «на пень», на которую часто сетуют горожане. Это, по словам экологов, уже «самодеятельность» подрядчика.

- Возможно, это не очень удачный опыт других регионов, потому что такое проводится не только у нас, - считает Ветер. - Формовочная обрезка – это формирование кроны в виде шара, куба или другой фигуры. Она дорогая и ее нужно проводить ежегодно, в отличие от омолаживающей.

Есть еще санитарная обрезка, когда удаляются сухие или поврежденные ветви.

От аллеи шикарных ясеней на улице Чайковского остались одни пни.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ДЕРЕВЬЯ БОЛЕЮТ И ДОЛГО НЕ ЖИВУТ

Старовозрастные деревья: тополь, вяз, зачастую подвержены стволовой гнили. Определить ее можно инструментально. Визуально сделать это трудно, зачастую единственным признаком становится течь на стволе. Опасность стволовой гнили во внезапном и непредсказуемом обрушении ветвей.

- Какие еще болезни и вредители поражают воронежские деревья?

- Молодые деревья, липа, каштан, подвержены бактериальному ожогу, который мы наблюдали в этом году. Прогрессированию болезни способствует засуха, какая была в июле и августе. В городе мы это явление проявилось с конца июля, - говорит Ветер.

- Расскажите о ясеневой златке. Действительно ли единственной мерой борьбы с ней является тотальная рубка ясеней?

- При администрации Воронежа работает координационный совет по сохранению зеленого фонда города. В его состав кроме чиновников входят ученые и общественники. Мы задали вопрос, нужно ли убирать все ясени, поврежденные златкой? Ученое сообщество единогласно заявило: сохранение ясеней, пораженных златкой, в условиях города невозможно. Единственная профилактическая мера, по мнению специалистов, – тотальная вырубка деревьев. Провести дезинсекцию дерево, имеющее огромную биомассу и расположенное на центральной улице, также нереально. Распылять химические вещества людям на голову недопустимо.

Но тут у нас есть свой опыт. В парке Дурова много ясеней, поврежденных златкой. У части деревьев кора отошла, у других – сохранилась. Мы сразу не вырубили эти деревья и, спустя некоторое время заметили, что они стали возрождаться.

Пока полностью вырубили аллею погибших ясеней на Краснознаменной, на их место посадили липы возрастом 10 лет со сформировавшейся кроной и стволовой системой. Пни остались и от шикарных деревьев на улице Чайковского.

- Какова судьба пылящих тополей, которые обвиняют в аллергических реакциях, возникающих у горожан в период их цветения?

- Сегодня мы отказались от программы вырубки пылящих тополей. Ряд ученых говорят, что убирать такие тополя нельзя, поскольку в условиях мегаполиса они лучше всех очищают воздух и поглощают углекислый газ.

Вот как раз эти тополя должны подвергаться глубокой обрезке, в этом случае в течение двух-трех лет они пылить не будут. Основной возраст тополей 70-80 лет. Их высаживали в первые годы после войны, поскольку они быстро растут, имеют большую биомассу, а тогда требовалось в кротчайший срок озеленить город. Однако в силу своего возраста большая их часть в настоящее время требует замены, поскольку несут потенциальную опасность. А новые саженцы тополей в Воронеже сейчас не сажают, питомники их не реализуют.

К каждому дереву экологи подходят индивидуально и борются за жизнь каждого. Если есть возможность сохранить растение, выбор, однозначно, делают в пользу сохранения.

- Иногда прибегаем к омоложивающей обрезке как последнему средству, - говорит Наталья Викторовна. – Наблюдаем, как реагирует дерево. Бывает, что это не помогает и через сезон-два растение засыхает. Тогда горожане говорят: его убила обрезка. Нет, это естественный процесс, который мы, к сожалению, не смогли остановить.

Если дерево не имеет визуальных признаков болезни, то на него дают порубочный билет на обрезку. Если экологи решают, что сохранять дерево нецелесообразно, то рекомендуют управе его вырубку. Но здесь возникают разные ситуации. Например, дерево стоит во дворе дома, и часть жильцов просят его спилить, а другая - оставить. Тут соседи должны договориться между собой.

Осень - сезон высадки саженцев.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЕСТЬ ЛИ МОДА НА «ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД» ГОРОДА

Сегодня на улицы Воронежа в основном высаживают липы, клены, рябину. Были попытки высадить пирамидальные тополя, но в городских условиях без должного ухода они очень быстро начинают сохнуть с макушки и приобретают неэстетичный вид.

- В среднем в год покупаем около пяти тысяч деревьев, но с этого года мы приняли решение уменьшить количество деревьев с открытой корневой системой, поскольку за ними нужен длительный уход, обеспечить который нем всегда возможно. Теперь хоть и в меньшем количестве, но приобретаем саженцы с закрытой корневой системой и обязываем подрядчика выполнять уходные работы.

Часто мы безвозмездно выделяем жителям саженцы для озеленения дворов, но сталкиваемся с тем, что дерево посадили, но не ухаживают и оно гибнет. Посадить саженец легко, а вот ухаживать за ним два-три года намного сложнее.

Все чаще в городе можно встретить катальпу. Это экзотическое для нашей широты южное дерево с крупными листьями и стручками. В Воронеже они прижились, благодаря изменившемуся в пользу потепления климату.

- Но здесь есть опасность и надо смотреть на несколько лет вперед. Ведь, если сейчас вернутся холодные зимы, то эти деревья массово вымерзнут. Поэтому сплошь засаживать улицы экзотическими растениями не стоит. Для декоративности у нас есть масса различных кустарников, которые очень красиво цветут, - считает Наталья Ветер.

«СКУШАЙ МОЕГО ЯБЛОЧКА»?

Есть санитарные нормы и правила, которые в ряде случаев не разрешают высадку в городе плодовых деревьев. Например, в парках и скверах это допустимо, а на магистралях нет.

- Например, у нас в Кольцовском сквере и на Советской площади есть яблоня сорта «Ольга» с очень красивыми плодами, но давайте порассуждаем. Вот вы идете с ребенком по улице, он видит яблочко, как ему объяснить, что нельзя есть его, так как оно выросло у дороги и впитало выхлопные газы? Я понимаю, что это вопрос воспитания, но мы не можем исключить такие ситуации, когда ребенок съест загрязненный плод. Во дворах высадка плодовых деревьев возможна, но опять же – по решению жильцов, - говорит руководитель управления экологии.

Если жильцы дома приняли решение озеленить свой двор, за предоставлением саженцев им надо обратиться в управу своего района. Такие заявки принимаются ежегодно в августе, чтобы управление экологии успело сформировать заказ питомникам на октябрь. В заявке оговаривается, что именно хотят получить горожане: какие сорта деревьев или кустарников, в каком количестве и с какой целью ( например, с целью декорирования или защиты двора от дороги)

- С прошлого года мы начали такую практику: выдаем жильцам саженец и рекомендации по уходу за ним: как часто и в каком объеме поливать, как обрезать, удобрять, - говорит Наталья Ветер. - Мы рассказываем, кукую лунку подготовить для посадки, если это деревце с открытой и какую - если с закрытой корневой системой. Какой грунт использовать, поскольку наша городская земля особенно в кварталах новостроек, где сплошной строительный мусор, для растений не подходит… Задать вопрос об уходе за саженцем можно и по телефону сотруднику нашего управления. Вам никто не откажет. Жителям хочу пожелать: если вы решаете посадить дерево, то берете на себя обязательства по уходу за ним. Не забывайте, что дерево, это живой организм и уход за ним требует ответственности.