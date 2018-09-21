Выходные в Воронеже: День мира, фримаркет, выставки

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-21T00:08:07+03:00

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БЕСПЛАТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

21 сентября, в Международный день мира, в Воронеже разыграют интерактивный спектакль «Справедливость для диктатора». Воронежские общественные деятели, гражданские активисты, простые горожане устроят читку пьесы «Суд над Муссолини» Майкла Макинтоша Фута, написанной в 1943 году, в разгар Второй мировой войны.

В произведении описан судебный процесс, который, по мнению автора, обязательно должен был произойти. Пьеса представлена в форме судебной стенограммы: с речами прокурора и адвоката, обращениями судьи к присяжным, заслушиванием свидетелей и подсудимого. Но заседание полностью выдумано, суда над Муссолини на самом деле не было. У пьесы открытый финал - решение судьбы диктатора возложено на присяжных заседателей - зрителей. После спектакля обсудят, возможен ли для подсудимого справедливый приговор.

Спектакли по этому произведению неоднократно ставились в Европе. В 2018 году пьеса впервые была поставлена на российской сцене. Воронежцы могут посмотреть спектакль бесплатно 21 сентября в 19.00 в книжном клубе «Петровский».

ФРИМАРКЕТ

22 сентября воронежцы могут обменяться ненужными вещами. Вам уже без надобности, а кому-то они могут пригодиться! - Все бесплатно - никакой торговли, никакого бартера, никакой корысти! - отмечают организаторы. - Вы приносите то, чем хотите поделиться, и забираете то, что принесли другие. Мы рекомендуем не выбрасывать хорошие, ставшие не нужными вещи, но и не хранить их без дела, а отдавать их на фримаркетах.

Тем самым даем отпор кризису, продляем жизнь хороших вещей и сохраняем природу многократным - вторичным - использованием ресурсов. Основная идея фримаркета - сокращение потребления.

В рамках фримаркета можно не только поделиться своими вещами, сдать отработанные батарейки и пластиковые крышки, послушать живую музыку и выпить чая с печеньем.

Фримаркет пройдет 22 сентября с 15.00 до 17.00 у памятника Платонову на пр.Революции, 24. Вход свободный.

ЦИРК НА ВОДЕ

В Воронежском цирке творится сказочная феерия. Здесь проходят гастроли цирка на воде с программой «Остров сокровищ». Это захватывающее шоу в наш город привезли впервые.

На месяц манеж превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами и каскадами водопадов. В этой сказке в воде распускаются лотосы, танцуют медузы и нимфы, в цветущем саду островка летают стаи радужных попугаев ара. Здесь шимпанзе-дайвер и морские львы покажут водный мир. Озорные павианы устроят бал-маскарад, в котором примут участие дикобразы, еноты и носухи. А завораживающая борьба крокодила с человеком потрясет публику.

В программе головокружительные полеты и фантастические превращения, захватывающая игра света и водных брызг. Подробнее о представлении читайте В Воронеже морские львы крутят обруч, а крокодил борется с дрессировщиком

Представления пройдут 22 сентября в 16.00, 23 сентября в 12.00 и 16.00.

МУЗЕЙ В КИНО

22 сентября в кинотеатре "Спартак" покажут сразу два фильма про художников.

В 15.00 - «Мунк-150». В 2013 году в Норвегии в честь 150-летия со дня рождения художника Эдварда Мунка, одного из самых ярких представителей экспрессионизма, открылась уникальная выставка. Организованная общими усилиями Норвежского национального музея и Музея Мунка, она стала самой масштабной выставкой работ художника в истории - на ней представлено 220 картин. В фильме «Мунк-150» рассказывается о подготовке этой выставки, а также проводится небольшая экскурсия по Норвегии Мунка. Приглашенные гости и эксперты делятся с ведущим программы - искусствоведом Тимом Марлоу - взглядами на жизнь и творчество знаменитого живописца.

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А в 18.40 покажут «Похищенные сокровища Европы». Прошло 80 лет с тех пор, как нацистский режим вынес запрет на так называемое «дегенеративное искусство», заклеймив авангардную живопись и прославив «чистое арийское искусство». С начала Второй мировой войны нацисты силой забирали произведения искусства из музеев и домов крупных коллекционеров в Германии и на оккупированных территориях. И «Похищенные сокровища Европы» знакомит зрителя с шедеврами искусства, вычеркнутыми из истории на рубеже 1930-1940-х годов. Это фильм-путешествие по Парижу, Голландии и Германии, где состоялись важнейшие выставки, проливающие свет на преступления той эпохи. Сначала зритель перенесется в пространство парижской экспозиции, представляющей часть восстановленного драгоценного наследия из таких художников, как Пабло Пикассо и Анри Матисс. Затем действие делает остановку в голландском городе Девентере на выставке, состоящей из похищенных нацистами в годы войны картин. Далее фильм проводит зрителя в немецкие Берн и Бонн на выставку, где впервые была обнародована подпольная коллекция Корнелиуса Гурлитта, среди которой - шедевры Шагала, Моне, Пикассо и Матисса.

С редкими архивными материалами, поражающими историческими фактами и интересными деталями, знакомит зрителей знаменитый итальянский актер Тони Сервилло. Фильм покажут также 23 сентября в 18.40.

ТЕАТР В КИНО: «Мэтью Борн: Золушка»

В кинотеатре "Спартак" продолжаются трансляции спектаклей. 23 сентября из лондонского театра Сэдлерс-Уэлс покажут "Золушку". Дар настоящего сказочника - рассказать неправдоподобную или совсем невероятную историю так, чтобы она отозвалась в каждом сердце. «Золушка» британского хореографа Мэтью Борна - романтичная и героическая история любви, случившаяся в Лондоне времен Второй мировой войны. Это немного грустная, немного страшная, но все же счастливая сказка - рассказана языком танца и пластики так, что оживает для каждого зрителя. Вместо принца - пилот ВВС, вместо феи-крестной - ангел-хранитель, но суть остается неизменной: настоящая любовь может встретиться там, где ее уже совсем не ждешь.

Виды и звуки терзаемого войной Лондона воссоздал Лез Бразерстоун, обладатель премии Лоуренса Оливье за костюмы и декорации; свет поставил еще один лауреат британской театральной премии - Нейл Остин. Начало в 18.00.

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К 85-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ КРАМСКОГО И 100-ЛЕТИЮ ВГУ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку "Люди и вещи", посвященную двум юбилейным датам - 85-летию музея и 100-летию ВГУ.

- Именно благодаря университету в Воронеже 100 лет назад появился Музей древностей и изящных искусств - тогда в наш город вместе с сотрудниками и имуществом был эвакуирован из Тарту (тогда города Юрьева) Императорский Юрьевский университет, в состав которого входил один из лучших университетских музеев. Город получил подарок, о котором нельзя было и мечтать: древнеегипетские редкости, античные мраморные скульптуры и вазы, произведения голландских, немецких, итальянских художников. Приехали и знатоки, без которых музейные экспонаты так и остались бы «немыми» диковинами, - напомнили в музее. - Это выставка-реконструкция, которая ненадолго воссоздает собрание одного из старейших университетских музеев.

Экспозиция представляет более 350 экспонатов, в числе которых предметы археологии, произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книги, минералы, гербарные листы и многое другое.

Выставка состоит из трех частей. Первый раздел посвящен истории Музея древностей и изящных искусств. Это своего рода реконструкция экспозиций 1920-х годов, в которой многие предметы представлены впервые за 100 лет. Вторая часть представляет большое количество произведений из университетской коллекции, которые и сегодня являются важной частью музейного собрания. В рамках выставки они отмечены специальными метками. Третий раздел - презентация нынешних музеев университета и их коллекций. Сегодня это самостоятельные структуры с археологическими, геологическими, зоологическими и другими собраниями.

Выставка продлится до 18 ноября.

КАРТИНЫ С ПЛЕНЭРА

В музее имени Крамского работает выставка работ участников Всероссийского студенческого пленэра «На родине Крамского», который прошел в июне в Острогожском и других районах Воронежской области.

В пленэре приняли участие представители Суриковского и Репинского институтов, Елецкого колледжа искусств имени Хренникова, Красноярского, Крымского, Пензенского и Воронежского художественных училищ, а также Острогожской детской художественной школы. На выставке представлено более 60 живописных работ.

Экспозицию можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 30 сентября.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФОТО ФУТБОЛИСТОК

В Домжуре (пл. Ленина, 14) работает выставка «Российский футбол по-женски». Экспозиция представила работы социального фотографа из Страсбурга Эрика Ваззолера (Франция-Германия), который начинал профессиональную карьеру в редакции газеты Libération. Эрик Ваззолер изучал русский.

Во время работы над серией портретов российских футболисток фотограф обратился к «корням» этого вида спорта в России, посетив бывший когда-то флагманский клуб «Энергия» в Воронеже, затем отправился к обладателям чемпионского титула - пермскому футбольному клубу «Звезда 2005». А по пути остановился в Москве, где посетил женский футбольный клуб «Чертаново».

Выставка продлится до 12 октября, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ПРО ВОРОНЕЖ

На площадках «Галереи в «Галерее» (атриум третьей очереди Центра Галереи Чижова) работают две выставки, посвященные Дню города. Свои работы воронежцам представили девять художников и 11 фотографов.

На 2-м этаже можно посмотреть экспозицию «День города», она составлена из живописи, графики и витражей Владимира Власова, Дарьи Ивановой, Владимира Колесникова, Сергея Корчагина, Светланы Луговых, Нины Прошуниной, Людмилы Сажневой, Виктора Циряниди.

На 3-м этаже расположилась выставка «Жизнь города» - воронежцы увидят снимки Алексея Комарова, Александра Суслова, Златы Сенцовой, Леонида Смита, Анны Антохиной, Ольги Чупрына, Натальи Федосовой, Александра Бенко, Марины Кривоносовой, Виктории Нефедовой и Марины Денисовой.

Выставки можно посмотреть до 5 октября, вход свободный.