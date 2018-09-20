Водитель автобуса, разбившегося под Воронежем: «Лучше бы я умер со всеми»

СЕГОДНЯ 18:43 2018-09-20T18:48:52+03:00

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Автобусы Volvo и Neoplan - участники смертельного ДТП в Новоусманском районе вечером 18 сентября - находятся сейчас в Воронеже на штрафстоянке. Они проходят по делу о «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» после ДТП,. В нашем городе пока остаются и люди, ставшие невольными участниками той страшной аварии. Что они помнят о ней? Как себя чувствуют сейчас? «КП-Воронеж» удалось связаться с ними и задать несколько вопросов.

«Незнакомые люди приходят и помогают»

Пассажирка автобуса, направлявшегося в Карачаево-Черкессию (женщина просила не называть ее имени) сейчас проходит лечение в БСМП № 10. Когда мы спрашиваем, все ли у нее хорошо, она первым делом находит список людей, которых хочет поблагодарить.

- В скорой был парень. С первой минуты всем подряд оказывал помощь. Делал уколы обезболивающие. Может быть, он там главный, не знаю. Своим девочкам он говорил делать людям повязки. У меня кардиограмму снимал. И он до последнего оставался. Я ему говорю: «Как вас зовут?». Он: «Владимир Сергеевич». А фамилия его – Фурсов. Худой такой, лысый парень, - вспоминает наша собеседница. – Низкий поклон ребятам из Карачаево-Черкессии. Я их не знаю. Даже не знаю, как их зовут. Наверное, они где-то работают здесь или учатся. Они просто приходят в больницу и всем предлагают помочь и продуктами, и чем только можно… Даже не успела у них спросить: «Кто вы? Что вы?»

Этой пациентке врачи говорят, что с ней все нормально. По прогнозам медиков, ее должны в ближайшее время отпустить в родной регион. Женщина с большим трудом говорит об аварии. Она рассказывает, что все они были оформлены как пассажиры.

- Вообще страшно все это. Не хочется вспоминать, - говорит наша собеседница. – По телевидению нас показали. Все родственники, само собой, переживают. С нашим водителем мы общались. Он в таком подавленном состоянии. Говорит: «Лучше бы я умер со всеми». У него критическое состояние в психологическом плане.

Напомним, накануне «КП – Воронеж» выяснила, что вторым водителем был брат этого человека. И он погиб вместе со своим 29-летним сыном, который тоже ехал в автобусе.

«В нашей жизни это случилось»

Мы поговорили и с одним из водителей из Ставропольского края - он и его напарник остались в нашем городе до выяснения всех обстоятельств. Мужчина не хочет вспоминать тот злополучный день: «У нас, слава Богу, все хорошо: мы живы и здоровы».

Он искренне переживает за тех, кто сейчас находится в больнице, и просит лишь о двух вещах: корректно передать его слова и не называть имя, так как родители сильно переживают за него.

- Ребят, я не знаю, кто первый среагировал, кто первый что сделал. Когда случилось ДТП, лично я первое время очень долго искал телефон – у меня он лежал в автобусе. Сколько времени прошло, даже не знаю. Мы все звонили, вызывали спецслужбы. Наверное, в течение 15 минут к нам начали подтягиваться. Во всех отношениях нам очень помогли, - рассказывает наш собеседник.

В Volvo было четыре человека: сейчас одна из пассажирок находится в больнице – у нее сломан четвертый позвонок. Еще одну женщину (она не пострадала) сразу же отправили в родной регион на попутном автобусе, который ехал следом. При этом все вещи, что находились в Volvo, по-прежнему остаются там.

- Мы все заинтересованы, чтобы разобраться в этой ситуации. Сейчас звучит очень много ложной информации. Это неприятно. Я вам скажу, что правды из всего, что сейчас выдается, на мой взгляд, процентов 30. Смотреть новости неприятно, - признается мужчина. - Это выходящая из ряда вон ситуация. Но в нашей жизни она случилась.

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