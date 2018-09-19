«Наш регион должен стать лучшим в стране»

19 Сент. 09:00 2018-09-20T14:31:13+03:00

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Торжественное событие прошло в региональном правительстве в рамках 34-го заседания Воронежской областной Думы. На нем присутствовали депутаты, полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова, глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, представители общественности, СМИ и других структур. Всего - более 200 человек.

ПРИСЯГА И ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Мероприятие началось с того, что в зал внесли флаги России и Воронежской области, после чего прозвучал Гимн РФ.

Открыл заседание спикер Облдумы Владимир Нетёсов. Председатель избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев объявил, что в выборах губернатора 9 сентября победил Александр Гусев. За него проголосовали 602, 638 тыс. человек, или 72,52% избирателей.

После этого Сергей Канищев вручил Александру Гусеву удостоверение губернатора Воронежской области.

Получив свой главный документ, победитель губернаторской гонки принес присягу на верность Конституции РФ и Уставу Воронежской области.

- Торжественно клянусь уважать и защищать права и обязанности гражданина. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Воронежской области и законы Воронежской области. Верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Воронежской области, - сказал Александр Гусев.

СООТВЕТСТВОВАТЬ ОЖИДАНИЯМ

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев прибыл специально на инаугурацию. Он по поручению главы государства поздравил Александра Гусева с убедительной победой на выборах:

- Прошло менее года, как вы были назначены президентом временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. У жителей региона было время оценить вас и как человека, и как руководителя. Прошедшие выборы подтверждают, что ваши усилия по социально-экономическому развитию области получили значительную поддержку избирателей.

Полпред отметил, что в Воронежской области созданы все условия для привлечения инвестиций и развития человеческого капитала:

- По итогам 9 месяцев этого года отмечается рост промышленного и сельскохозяйственного производства. Ваша инициатива по созданию в регионе особой экономической зоны, поддержанная президентом, как мы все надеемся, привлечет дополнительные инвестиции, а проект «Команда будущего» позволит найти надежных помощников, а молодым людям даст возможность самореализоваться.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий передал Александру Гусеву свое благословение, а также икону святителя Митрофана, первого епископа Воронежского:

- Вам сегодня, Александр Викторович, доверяется очень большое дело, которое вы должны решать совместно со своей командой, но чувствовать и знать, что простой человек ждет от вас простых и сложных ответов. Мир меняется, и наша область тоже меняется. И поэтому нужно быть очень мудрым, очень опытным, иметь хорошую команду, преданную делу, преданную народу. Доброго вам пути.

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«ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН И ЗАКАТАТЬ РУКАВА»

В свою очередь глава региона выразил огромную признательность воронежцам за их выбор:

- Для меня большая честь и огромная ответственность стать главой крупного и сильного региона. Приложу все силы, опыт, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

Главными ориентирами в своей работе Александр Гусев назвал рост благополучия граждан и экономического потенциала региона:

- Осуществлению наших планов будут способствовать лидерские стартовые позиции области. Наработан солидный опыт в привлечении инвестиций, во взаимодействии с общественностью, бизнесом, научным сообществом, в реализации федеральных и региональных программ. Слагаемые продолжения успешного развития региона и личностного роста каждого его жителя - это применение инновационных технологических, интеллектуальных, административных подходов, ориентир на мнение людей и на постоянное движение вперед. Мы сосредоточим усилия на том, чтобы придать новую энергию преобразованиям в регионе.

По словам Александра Гусева, приоритетом работы правительства региона останется повышение качества жизни людей, поэтому все начатые социальные преобразования будут иметь амбициозное продолжение:

- Воронежская область заявилась к участию во всех национальных проектах. Власть открыта для обсуждения любых инициатив, которые предложит общественность. Чтобы оправдать ожидания граждан, нам необходимо увеличить темпы экономического развития, освоить новые направления в сельском хозяйстве и промышленности. Нужно обеспечить новый импульс бизнес-активности, привлечь инвесторов в недостаточно развитые сферы. В результате изменится и список преференций для бизнеса, и качество взаимодействия органов власти с коммерческим сектором.

Но для этого нужно модернизировать работу органов власти, а именно в ближайшие два года переформатировать их работу в сторону открытости, большей эффективности.

- Вместе мы должны ставить высокие, но достижимые цели, перестать бояться перемен, закатать рукава и делать реальные шаги вперед. Это касается не только общерегиональных вопросов, но и личностных перспектив каждого жителя области. Свою основную задачу я вижу в том, чтобы последовательно формировать благоприятную среду, которая будет объединять граждан и мотивировать их на активное соучастие в жизни нашей области. Уверен, только на такой основе мы сможем претворить в жизнь все задуманное, чтобы регион вышел на новый виток своего развития и стал лучшим субъектом страны для работы и жизни, - сказал губернатор.

В завершение Владимир Нетёсов от лица всех собравшихся поздравил Александра Гусева с вступлением в должность и пожелал успехов в сложной и ответственной работе на благо нашей страны и Воронежской области:

- Приоритетами для всех нас, членов вашей команды, были и остаются динамичное и поступательное развитие области, человеческий капитал и повышение благосостояния жителей Воронежской области.