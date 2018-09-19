Во что превратится Чернавская дамба в Воронеже в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-19T16:27:20+03:00

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Проект воронежского Центра по гребле на байдарках и каноэ обсуждается с 2011 года. Горожане за это время так привыкли к разговорам о нем, что вначале и не заметили, как Чернавская дамба оказалась перекрыта. Там начали сносить старые сооружения, пилить деревья и установили таблички «Проход закрыт».

Стройка, развернувшаяся в столь любимом многими воронежцами месте, не могла остаться без вопросов. Где теперь гулять местным жителям? Зачем вырубают деревья? Что же в итоге здесь появится? На все эти и многие другие замечания ответил руководитель управления физкультуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

Общий план

Спорт не только для спортсменов

Эллинги (своеобразные «гаражи» для лодок), мастерские, причалы, спортзалы для гребцов, раздевалки, туалеты, душевые кабины и многое другое - все это должно появиться в новом Центре. Сам гребной канал будет углублен до четырех метров – такая глубина поможет избавиться от сине-зеленых водорослей, да и в целом улучшит экологические условия.

Хотя справедливее было бы говорить не столько о Центре, сколько о полноценном спортивном кластере, ведь в проекте также предполагаются футбольный манеж и ледовая площадка.

- Кроме того, будет построен многофункциональный спорткомплекс с игровой площадкой и тренажерными залами. Он будет доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для всех воронежцев. Дети смогут заниматься бесплатно. А для взрослых по вечерам будут платные занятия, - подчеркнул Владимир Кадурин.

Вот и ответ на один из важнейших вопросов: воронежцам не стоит бояться, что спортсмены «отожмут» их любимое место. Планируется построить две открытые площадки, где все желающие смогут играть в баскетбол или футбол. Зимой же они будут превращаться в катки, которые будут работать также абсолютно бесплатно. Размяться же перед активным занятием спорта можно будет на уличных тренажерах.

Вид ближе

Главное – порядок

Въезд на территорию многофункционального спортивного комплекса ограничат шлагбаумами. Но огораживать ее от людей никто не будет! На протяжении всей Чернавской дамбы появится пешеходный бульвар и отдельные дорожки для велосипедистов.

- Мы продумали территорию, где можно свободно посидеть у воды, покормить птиц. Появятся лавочки и фонари. Сегодня территория «острова» находится в неприглядном состоянии: там, будем честно говорить, много бутылок и шприцов. Поэтому я не думаю, что жители будут возражать против спортивной инфраструктуры, - уверен Владимир Кадурин. - Некоторые эмоции населения зашкаливают. Ко мне обратились: «А где с собачкой гулять?» Но для этого должны быть специальные площадки. Вы же не гуляете в Кольцовском сквере с собакой.

Много вопросов и о том, почему дамба так стремительно «лысеет». Глава управления физкультуры и спорта объяснил, что большинство тамошних деревьев – это ивняк и ольха, которые разрослись сами. У них пустотелые основания. Такие деревья могут упасть в любой момент. Вместо них будут посажены липы и туи. Причем те, которым уже по 10 - 15 лет. Так что Чернавская дамба должна быстро обзавестись новой зеленой шевелюрой.

Будем надеяться, что все так и будет выглядеть

Сэкономили?

Преобразиться территория Чернавской дамбы должна к концу 2019 года. В 2014-м «ценник» реализации такого объекта скакал от 1,5 до 2 млрд рублей. Что же в 2018-м? Владимир Викторович не стал называть точную цифру, но подчеркнул, что сейчас стоимость «гораздо меньше миллиарда рублей».

Дело в том, что изначально были запланированы также административное помещение для детской спортивной школы, стационарные трибуны, большой медиаэкран и некоторые другие вещи – в итоге от них было решено отказаться. Не появится здесь и бассейн – он бы серьезно увеличил стоимость работ. Да и одна из компаний обещала построить бассейн в парке Южный. В ноябре он уже должен начать работу.

Похоже, левый берег Воронежа станет спортивным сердцем города: ведь там в скором времени должны появиться еще два важных объекта. Первый – Центр спортивной гимнастики. Его могут начать строить уже в следующем году. Второй – Центр парусного спорта. Да и вся левобережная набережная должна превратиться в спортивно-рекреационную зону. Осталось только дождаться.