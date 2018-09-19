2018-09-19T12:45:31+03:00
Общество

Участку под Воронежем, который пытались застроить «Рамонские дачи», вернут прежний вид

Суд поддержал иск Воронежского заповедника к строителям дачного поселка
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедника им.В.Песковафото с сайта Воронежского заповедника им.В.Пескова
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Суд поставил точку в многолетнем споре между администрацией Воронежского заповедника им. В.Пескова и владельцами участков дачного поселка «Рамонские дачи». Последних обязали разработать проект рекультивации и восстановить прежний вид участка, нарушенный застройщиками.

Напомним, в апреле 2013 года ООО «Рамонские дачи» обратилось в заповедник за согласованием строительства дачного поселка для временного проживания. Заповедник отказал, поскольку участок, выбранный застройщиком, находится на территории Государственного природного заказника федерального значения «Воронежский».

- Отказ, аргументированный тем, что земельные участки находятся в границах государственного природного заказника федерального значения «Воронежский» и строительство требует согласования Минприроды России, не остановил представителей застройщика от нарушения закона, - рассказали в пресс-службе Воронежского заповедника. – О том, что фирма начала строительство, инспекторы узнали во время патрулирования территории в октябре 2014 года.

К тому моменту на участке сняли слой почвы, насыпали песка, установили сваи и канализационные колодцы.

Соответчиком по иску кроме ООО «Рамонские дачи» выступили частные лица - владельцы участков. Суд изучил доводы сторон и доказательства причиненного ущерба. Эксперты сделали выводы о наличии и характере повреждений грунтово-почвенного слоя земельных участков.

- Владельцы пострадавших от вмешательства человека участков должны будут за свой счет разработать проект рекультивации и провести рекультивацию земельных участков, - пояснил и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

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