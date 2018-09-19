Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП с двумя автобусами под Воронежем

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-19T12:25:49+03:00

Из-за столкновения погибли пять человек и еще 12 пострадали

Изменить размер текста: A A

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» после ДТП, которое произошло вечером 18 сентября в Новоусманском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Напомним, жуткая авария случилась в 20:20 на 525 км М-4 "Дон" столкнулись два рейсовых автобуса - Neoplan и Volvo. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan, 56-летний житель Республики Карачаево-Черкессия, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине автобусом Volvo. Им управлял 46-летний житель Ставропольского края. Сначала было известно о трех погибших на месте аварии, позже появилась информация о четвертом. По последним данным правоохранителей и медиков, скончались пять человек.

- Пострадало 17 человек: 4 погибли на месте, 13 человек доставлены в медорганизации: шесть госпитализированы в БСМП 10, трое - в БСМП 1, трое получили помощь амбулаторно, один пострадавший умер, - сообщили в облздраве. - Так, всего пять погибших, два тяжелых, семь в состоянии средней тяжести и три в легком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смертельная авария с двумя автобусами под Воронежем: «Страховки нет, договора тоже»

"Комсомолка" выяснила подробности страшного ДТП, случившегося в Новоусманском районе вечером 18 сентября.

- Это был мой первый рейс. Хозяева автобуса - мои знакомые - попросили съездить. Их водитель приболел. В понедельник утром все проверил. Рулевая, тормоза - визуально все находилось в исправном состоянии. Выехал из Ставропольского края. В Москве пробыл буквально утро. Выехал оттуда в час дня в обратном направлении, - пояснил водитель (подробности)