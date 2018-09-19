Снесенный в Воронеже памятник рабочим-фронтовикам не входил в государственный реестр

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-19T09:52:01+03:00

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"Снесли памятник рабочим-фронтовикам", - кажется, что эта новость пришла из Польши или Прибалтики, а не из Воронежа. Стела была установлена на территории бывшего экскаваторного завода имени Коминтерна. На табличках были перечислены имена героев. Теперь монумент превратился в груду кирпичей.

Все, что осталось от монумента. Фото: Олег Каманцев

Завод закрылся в результате процедуры банкротства в 2009 году. Территорию поделили между кредиторами, которые либо сдают свои участки, либо перепродали их кому-то еще. Повсюду - новые небольшие предприятия, рядом с которыми стоят гигантские пустые цеха с разваливающейся крышей или, например, заброшенная заводская поликлиника (на полу регистратуры до сих пор рассыпаны медицинские карты и дискеты с какими-то документами).

За монументом ухаживал совет ветеранов предприятия. По их же инициативе фамилии фронтовиков были продублированы на стене офисного центра, который расположился в одном из бывших производственных зданий.

Но неужели у старого памятника не было какого-либо официального статуса? В распоряжении "Комсомольской правды" оказался официальный ответ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Если коротко - оснований, по которым можно привлечь к ответственности ретивых разрушителей, пока не прослеживается. По документам это просто кирпичная стена.

- Памятный знак "Отдавших жизнь за Родину - помните!", бронзовая скульптура В.И. Ленина, памятник миномету "Катюша" на территории бывшего завода им. Коминтерна не включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, - сообщают в управлении. - Заявления о включении их в реестр не поступали. Согласно федеральному законодательству, управление не может само инициировать признание каких-либо объектов памятниками. В отношении объектов, не имеющих статус объекта культурного наследия либо выявленного объекта культурного наследия, управление не обладает полномочиями по принятию каких-либо мер.

Здесь перечислили одни памятники-призраки. Ленина давно нет на своем месте. Ракетную установку спасли: сняли с постамента и отреставрировали; осталась небольшая стела с надписью "Коллектив завода им. Коминтерна первым начал выпуск гвардейских минометов - прославленных "Катюш". Теперь не существует и третьего указанного памятника.

Постамент "Катюши" с памятной табличкойФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Одна надежда - на полицию. Ранее стало известно, что глава Воронежа Вадим Кстенин инициировал обращение в правоохранительные органы. Полицейским предстоит выяснить, был ли нарушен закон во время демонтажа.