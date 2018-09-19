2018-09-19T15:47:07+03:00
Общество

Под Воронежем построят французский завод сельхозтехники

Это будет первое предприятие французской компании KUHN Group (специализируется на выпуске прицепной и навесной техники) в России
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувший понедельник, 17 сентября, губернатор Александр Гусев встретился с руководством компании.

Со стороны компании KUHN Group присутствовали президент, главный исполнительный директор Терри Криер, вице-президент по производству Жан-Люк Коллин, генеральный директор «КУН ВОСТОК» Асад Лапш и другие. От Воронежской области во встрече приняли участие члены регионального правительства.

Они обсудили детальную реализацию инвестиционного проекта компании ООО «КУН ВОСТОК» «Строительство завода по производству сельскохозяйственной техники» на территории Воронежской области. KUHN Group намерена вложить в свое первое предприятие в России не менее 380 млн. рублей. Завод будет размещаться в Рамонском районе, займет площадь в 19 га и создаст около 50 рабочих мест.

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Как отметил глава региона, появление такого инвестора – важное событие в жизни Воронежской области. Александр Гусев заверил, что правительство региона будет оказывать всю необходимую поддержку стартующему проекту и всем перспективным инвесторам:

- КУН - наш надежный партнер, которого мы давно ждали. Нам важно, чтобы иностранные компании приходили на территорию области, потому что они приносят передовые технологии. Я благодарен руководству компании за то, что их выбор пал на наш регион.

В свою очередь представители французской компании заявили, что выбрали Воронежскую область из-за хороших рынков сбыта, наличия квалифицированных специалистов и благоприятных экономических условий, созданных областным правительством.

- Сейчас идет согласование инвестиционного проекта, получение всех разрешительных документов. Думаем, что полномасштабно мы начнем строить в начале следующего года, а уже в 2020 году первый этап проекта будет запущен, - сказал Асад Лапш.

Глава области выразил уверенность в том, что запуск нового производства на Воронежской земле будет способствовать развитию сельхозотрасли нашего региона и повышению активов самой компании:

- Между Россией и Францией сложились партнерские связи, и сегодняшнее мероприятие станет кирпичиком в фундаменте добрых взаимоотношений наших стран, - сказал губернатор.

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Также KUHN Group заинтересовано в сотрудничестве с Воронежским государственным университетом - руководство компании пообещало предоставить студентам технический доступ к предприятию для обучения.

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