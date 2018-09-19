Поддержка "Факела", возврат болельщиков и развитие юношеского футбола

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-19T15:30:51+03:00

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В минувший понедельник, 17 сентября, губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии Ассоциации «Футбольный клуб «Факел». Глава региона является председателем Совета.

В заседании также приняли участие спикер Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, врио руководителя управления физической культуры и спорта области Владимир Кадурин, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Воронежской области Игорь Понкратов, генеральный директор АФК «Факел» Виталий Середин и президент «Фан-клуба футбольного клуба «Факел» Воронеж» Максим Коба.

Как рассказал Виталий Середин, футболисты «Факела» в рамках Олимп-первенства России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги сезона 2018–2019 гг. провели 11 туров, в половине из которых победили или сыграли вничью. По результатам игр команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Кроме того, руководство клуба бесплатно пригласило болельщиков до 14 лет на матч "Факела", который прошел 1 сентября. И поскольку подростки пришли с сопровождающими их взрослыми, посещаемость игры увеличилась с 1,5 тыс. человек до 2,9 тыс. 12 сентября команда провела мастер-класс с воспитанниками спортивной школы по футболу «Факел». По словам Виталия Середина, в третьей декаде сентября запланирован еще один мастер-класс - с воспитанниками Новоусманской ДЮСШ.

- Команда показывает неплохие результаты. И наша задача – поддержать футболистов и руководство клуба, в том числе, в возвращении болельщиков на стадион, - заявил Александр Гусев.

Кроме того, руководство ФК «Факел» и управления физической культуры и спорта области представили губернатору Концепцию детско-юношеского футбола и отбора талантливых спортсменов.

Схема охватывает муниципальные и региональные спортшколы, спортивные сборные команды области, футбольные команды районов и городских округов и, конечно, ФК «Факел». Также в рамках Концепции подразумевается создание Центра подготовки молодых футболистов на базе Воронежского колледжа. Это позволит юным спортсменам оптимально сочетать тренировки и учебу. АФК «Факел» готова осуществлять методическое сопровождение и участие в спортивной подготовке тренеров-методистов клуба. Подготовку наиболее перспективных молодых спортсменов планируется проводить уже на базе клуба.

Александр Гусев одобрил проект Концепции и поручил начать детальную проработку всех направлений, включая подготовку сметных расчетов.

Максим Коба, в свою очередь, представил предложения от болельщиков. В основном они касались продвижения клуба через соцсети и СМИ. Также обсудили развитие ютуб-канала клуба, он-лайн продажу билетов на матчи и их телетрансляцию.

Что касается расходов АФК «Факел» на обеспечение игрового и тренировочного процессов, то здесь глава региона поручил руководству клуба представить сметные расчеты по всем направлениям и подробный график погашения задолженности. Это позволит лучше понять, как максимально эффективно провести оптимизацию и определить, какие расходы являются первостепенными.