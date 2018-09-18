Под Воронежем столкнулись два автобуса: три человека погибли и 18 пострадали

СЕГОДНЯ 22:30 2018-09-18T23:36:48+03:00

Оба двигались со стороны Москвы на юг страны

Изменить размер текста: A A

Жуткая авария случилась под Воронежем вечером 18 сентября. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в 20:20 в Новоусманском районе на 529 км М-4 "Дон" столкнулись два рейсовых автобуса - Neoplan и Volvo. Оба двигались со стороны Москвы в южном направлении.

Предположительно, один автобус остановился из-за неполадки, а второй влетел в него.

Предположительно, Volvo остановился на обочине из-за технической неполадки. В то время, как водитель пытался починить транспорт, Neoplan врезался в этот автобус на большой скорости. По информации правоохранителей, в аварии погибли трое, а всего пострадали 18 человек. Они получили травмы разной степени тяжести.

18 человек получили различные травмы.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, спасатели и медики. Они разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего. Устанавливают личности погибших и пострадавших.