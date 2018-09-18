Убийство в Воронежской области: семейные разборки или конфликт с мигрантами?

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-18T16:37:09+03:00

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Кровавая драма разыгралась 16 сентября на улице Революции в селе Верхняя Тишанка. Как рассказали следователи, 48-летний местный житель пришел в дом своего брата с охотничьим ружьем – якобы хотел выяснить с ним отношения. Но его на месте не оказалось. Там находились двое мужчин и девушка, которые снимали в этом доме комнату.

Разъяренный гость потребовал квартирантов найти его брата, после этого выстрелил в грудь 31-летнему мужчине. Тот скончался на месте. Присутствующим удалось обезоружить подозреваемого и вызвать сотрудников полиции.

То есть, по данным следствия, конфликт произошел на бытовой почве, а погибший стал случайной жертвой стрелка.

«Пришел выселять квартирантов»

Но жители Верхней Тишанки рассказали «Комсомолке» совершенно иную версию. Тут надо уточнить, что погибший мужчина – гражданин одной из республик Средней Азии. Вместе со своими соотечественниками он работал на местной ферме, которая занимается разведением крупных животных, не типичных для нашего региона. И напряжение в отношениях между местными и приезжими назревало давно.

- Хозяин дома когда-то сдал жилье работникам фермы. Сколько их там жило - не известно. Все без регистрации, - рассказали местные жители. - Хозяин выпивал и имел крупный кредит в банке. Кода ему понадобились деньги, решил продать дом. Однако выселить жильцов оказалось непросто.

Помочь владельцу дома в выдворении мигрантов вызвался его старший брат. В день, когда произошла трагедия, братья договорились встретиться и вместе наведаться к квартирантам. Приняли для храбрости водки, старший вооружился охотничьим ружьем и ножом. Глубокой ночью нагрянули к жильцам и потребовали освободить дом.

- Квартиранты уходить отказались, один из них попытался сопротивляться. Старший из братьев выстрелил ему в грудь и убил на месте, - рассказали жители Верхней Тишанки.

Мужчину арестовали, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и проводят проверку.

Конфликт с предысторией

Продолжив общение с жителями Верхней Тишанки, мы также выяснили, что в поселке зреет конфликт между ними и руководством животноводческого комплекса. Под ферму отдали огромный кусок земли с выходом к Битюгу, где население испокон веку охотилось, рыбачило и отдыхало.

- Мы пытались жаловаться в нашу администрацию и вышестоящие инстанции, но результата не было, - сетуют жители. - А недавно частной стала и территория местного пруда, куда всегда был свободный доступ…

Мы рассказали альтернативную версию полиции. Но в беседе с корреспондентом «КП» участковый отрицал этническую подоплеку конфликта.

- Следствие рассматривает ЧП исключительно как убийство на бытовой почве, - ответил наш собеседник.

Такого же мнения придерживается и глава Тишанского сельского поселения Павел Чибисов:

- По моей информации, там был конфликт между братьями, квартиранты просто попали под горячую руку. Все сотрудники фермы имеют временную регистрацию по месту проживания. Раньше конфликтов между местными и приезжими не было.

Ферма, по словам главы поселения, расположилась сразу за границей села и доступ к реке не перекрывала.

- Предварительно предприниматель сделал объездную дорогу для жителей поселка, но не через луг и лес, как раньше, а в обход, - говорит Чибисов. – Селяне по-прежнему могут купаться и отдыхать на берегу Битюга.