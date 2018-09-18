Александр Гусев: «Приложу все силы, чтобы сделать Воронеж процветающим!»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-18T15:01:40+03:00

В минувшую субботу, 15 сентября, губернатор поздравил жителей города с 432-летием областного центра, а также принял участие в культурной программе Дня города

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Глава региона почтил память Виталия Воротникова (возглавлял область с 1971 года по 1975-й), посетил благотворительную ярмарку «Белый цветок», а также соревнования по гребле на лодках «Дракон».

«ЖЕЛАЮ НАЙТИ БОЛЬШОЕ СЧАCТЬЕ В ЭТОМ ЛУЧШЕМ МЕСТЕ НА ЗЕМЛЕ»

Но первым делом Александр Гусев поздравил жителей с Днем города и вручил удостоверение почетного гражданина Воронежа. Им стал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Мамед Джабраилов. Его кандидатуру практически единогласно выбрали депутаты на недавнем заседании городской Думы Воронежа.

Про Мамеда Джабраилова можно смело сказать, что дух его выкован из стали. Он является одним из немногих ныне здравствующих участников легендарного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Накануне Дня города ветеран плохо себя почувствовал, но с помощью врачей и близких все-таки добрался до главной городской сцены на площади Ленина, где ему вручили удостоверение Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, мэр Воронежа Вадим Кстенин и митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

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Мамед Джабраилов поблагодарил за награду, улыбнулся и даже немного рассказал о себе:

- Я не ожидал, что мне присвоят это звание. Я вложил в Воронежскую область очень много своего труда. И сегодня тронут этой наградой.

Памятные знаки «Воронеж - город воинской славы» получили заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Воронежской областной клинической больницы № 1» Сергей Ковалев, генеральный директор акционерного общества «Завод железобетонных изделий № 2»

Александр Полянских и председатель Воронежского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский.

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В своей речи глава региона в первую очередь поздравил с праздником ветеранов, но затем обратился ко всем:

- Воронеж - город для комфортной жизни, современный мегаполис, который устремлен в будущее. И наша с вами задача - не просто поддержать темпы развития, но и сделать так, чтобы эти темпы были опережающими относительно других городов и регионов. У нас для этого есть все возможности. И я хочу вас заверить, что мы эти задачи, безусловно, выполним. Воронежцы - прекрасные и отзывчивые люди, и работать для них - огромная честь и огромная ответственность.

Кроме того, Александр Гусев сообщил, что этот день для него является особенным:

- Сегодня я официально вступаю в должность губернатора Воронежской области. И я хочу заверить, что приложу все свои силы, знания, навыки, чтобы сделать воронежский край процветающим, а людей благополучными. Хочу пожелать вам найти большое счастье в этом лучшем месте на земле - прекрасном городе Воронеже.

УЗЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВА И ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В тот же день глава региона вместе с членами общественной организации «Землячество «Воронежцы» возложил цветы к бюсту Виталия Воротникова. Памятник ровно год назад установили в сквере у правительства области. Имя Виталия Воротникова в регионе будут помнить еще очень долго - именно при нем была построена атомная станция, Павловский ГОК, Минудобрения и много других знаковых объектов. После Воронежской области этот государственный деятель трудился на посту председателя Совета Министров РСФСР (1983 - 1988 гг.). До последних своих дней он не забывал Воронежскую область.

Бюст Воротникову поставили по инициативе общественной организации «Землячество «Воронежцы» в Москве, которую Виталий Иванович возглавлял долгие годы.

Здесь же президент общественной организации «Землячество «Воронежцы» Владислав Путилин вручил главе региона высшую награду этой организации - диплом о присвоении звания «Почетный член землячества» и знак «Честь и Достоинство».

Затем Александр Гусев вместе с прибывшими в Воронеж зампредом Совета Федерации РФ Галиной Кареловой, полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым и председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым посетили ярмарку «Белый цветок! Область добра!» в Кольцовском сквере.

Ярмарка - центральное событие благотворительной акции «Белый цветок», которая с 2012 года ежегодно проводится в Воронеже и области. Ее организатором выступает Воронежская митрополия совместно с «Опорой России», женсоветом «Лидер», областным правительством и администрацией Воронежа.

Все деньги от продажи изделий (а это сувениры и изделия народных промыслов, хлебобулочная и кондитерская продукция, продукция пчеловодства и т. д.) пойдут в помощь детям, страдающим от онкологии. Кроме того, на ярмарке дети смогли принять участие в мастер-классах, играх и конкурсах.

Деньги, которые удастся собрать волонтерам, получат маленькие пациенты отделения онкогематологии воронежской областной детской клинической больницы № 1. Детский рак крови сегодня успешно лечится, но это длительный процесс - минимум два года, в течение которых один из родителей вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за больным ребенком. Кроме того, часть средств идет на закупку современного оборудования для отделения детской онкогематологии.

Александр Гусев купил на ярмарке карачунскую свистульку, а также белые цветы из бумаги - символ акции.

Всего с 2012-го по 2017 годы воронежцы пожертвовали страдающим от рака крови детям 61,305 млн. рублей.

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ПОБЕДИЛИ ВСЕ!

В завершение губернатор вместе с полпредом и сенатором посетил соревнования по гребле на лодках «Дракон». Зажигательные гонки прошли на водохранилище. В состязаниях приняли участие 30 команд вузов, предприятий и частных организаций города, в том числе пять женских команд. Первое место заняла команда академии водного спорта.

Губернатор вручил награду победителям, а также поздравил всех участников и зрителей гонки с Днем города и поблагодарил за увлекательное зрелище:

- Сегодня нет проигравших, сегодня все победители. Все спортсмены отлично выступили, показали свое мастерство и подарили воронежцам много позитива и сильных впечатлений, - сказал Александр Гусев.

После соревнований делегация посетила копию первого линейного корабля Российского военно-морского флота «Гото Предестинация».