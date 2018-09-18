Социальные объекты Воронежской области подготовились к зиме

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-18T17:36:11+03:00

В минувший понедельник, 17 сентября, на еженедельном оперативном совещании в правительстве области обсудили подготовку к отопительному сезону

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Врио руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова доложила губернатору Александру Гусеву о том, что все детские сады (465 шт.), учреждения здравоохранения (1268 шт.) и объекты социальной защиты (106 шт.) имеют паспорта готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов (100%).

Учебные заведения подготовлены к отопительному периоду все, кроме одного. В кооперативном техникуме (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 36) завершаются работы по капитальному ремонту системы отопления.

Также завершается ремонт в 39 котельных и капитальный ремонт внутридомовой системы отопления в 51 многоквартирном доме.

Для теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы заготовлено 25 тыс. тонн угля, что составляет более 100 % от нормативной потребности, жидкое топливо не требуется.

Галина Смирнова отметила, что в муниципальных образованиях области проводится работа по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду. Кроме того, правительство области за счет региональной казны сформировало в муниципальных образованиях неснижаемый аварийный запас материально-технических ресурсов. Этот запас позволит оперативно устранять аварийные ситуации на объектах ЖКХ.

В свою очередь Александр Гусев поручил активнее проводить работу, направленную на ликвидацию задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.