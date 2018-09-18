2018-09-18T17:33:45+03:00
Общество

В Воронежской области построят еще один современный тепличный комплекс

В минувший понедельник, 17 сентября, губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с инвестором проекта - учредителем «АПХ Эко-культура» Андреем Петренко
Татьяна МИСТЮКОВА
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Они обсудили строительство в Бобровском районе высокотехнологичного тепличного комплекса и меры государственной (областной) поддержки для инвестора. Александр Гусев поблагодарил руководство компании за желание участвовать в развитии Воронежской области.

– Это несколько новая для нас сфера, но очень надеемся на то, что совместными усилиями сумеем реализовать такой масштабный проект. Он для нас очень важен, – сказал глава региона.

Андрей Петренко сообщил, что выращивать овощи круглый год будут на земельном участке общей площадью 60,5 га. Инвестиции в проект составят порядка 14–15 млрд рублей. При этом будет создано не менее тысячи новых рабочих мест.

Первая очередь строительства ведется на участке площадью 20,5 га. Ввести ее в эксплуатацию руководство компании рассчитывает летом 2020 года.

Стоит отметить, что в июле этого года в Семилукском районе состоялось открытие тепличного комплекса общей площадью 32 га. Планируется, что овощи с комплекса будут поставлять в ряд регионов страны, в том числе Москву и Санкт-Петербург.

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