Нововоронежская АЭС приняла участие в самых масштабных мероприятиях в рамках празднования Дня города Воронежа

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-17T18:09:48+03:00

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15 сентября 2018 года директор Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) Владимир Поваров принял участие в одном из самых масштабных мероприятий, запланированных в рамках празднования Дня основания столицы региона – 100-летии Воронежского государственного университета (ВГУ)

«Сто лет – небольшой срок для истории, но за это время университет стал одним из ведущих вузов не только нашей страны, но и мира. Пожалуй, трудно найти в Воронежской области предприятие, где бы ни работали выпускники университета. Не стала исключением и Нововоронежская АЭС. С самых первых дней в Нововоронеж приезжали студенты и выпускники физфака. Они стали участниками создания новой отрасли нашей страны – атомной энергетики, и многие из них достигли в своей профессии высочайших вершин», – сказал в поздравлении Владимир Поваров.

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В настоящее время на Нововоронежской АЭС трудятся 272 выпускника Воронежского государственного университета. А в 2017 году между НВ АЭС и ВГУ было подписано Соглашение о создании базовой кафедры ВГУ для целевой подготовки специалистов Нововоронежской АЭС.

Кроме того, сотрудники Управления информации и общественных связей (УИОС) Нововоронежской АЭС приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #Вместе Ярче, в рамках которого прошло награждение победителей регионального этапа конкурса «МедиаТЭК».

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«Одна из важнейших составляющих энергосбережения - качественное информирование населения о проектах развития компаний топливно-энергетического комплекса, а также поднятия престижа профессии энергетиков, нефтяников, газовиков – это основная цель «Медиа ТЭК», - отметил заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Сергей Журавлев.

Сергей Журавлев вручил Диплом за первое место в номинации «Лучшая пресс-служба среди региональных компаний» коллективу УИОС НВАЭС, поздравив с прохождением в федеральный этап «МедиаТЭК».

Для справки. Конкурс «МедиаТЭК» создан в 2015 году. В нем принимают участие федеральные и региональные СМИ, журналисты, пресс-службы компаний ТЭК. Состав экспертного Совета «МедиаТЭК» определяет уровень конкурса: возглавляет Совет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, а в состав Совета входят замминистра энергетики РФ, руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики высших учебных заведений России, представители органов государственной власти, а также эксперты в области ТЭК.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС