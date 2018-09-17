Вадим Кстенин: "Благоустройство Воронежа будем продолжать, опираясь на мнение жителей"

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-17T18:00:59+03:00

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Он примечателен тем, что каждая его инсталляция связана с определенным именем. Все они являются лауреатами Нобелевской премии и все они имеют непосредственное отношение к Воронежу и его госуниверситету.

Скульптор Алексей Дикунов выразил в бронзе то, что прославило наших земляков. Писателей Ивана Бунина и Михаила Шолохова - их книги, физиков Павла Черенкова - антенну, которая улавливает волны и благодаря которой мы можем изучать далекие миры и галактики (к слову, NASA по сей день использует изобретение воронежского ученого), Николая Басова - лазер, Жореса Алферова - развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. Все объекты, по словам Алексея Дикунова, прочные. Но рьяно проверять, так ли это, все-таки не стоит.

Открытие сквера посетили глава Воронежа Вадим Кстенин, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, преподаватели ВГУ и Елена Черенкова, дочь нобелевского лауреата.

Как рассказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, в обозримом будущем в сквере "Ученых" появится стенд с QR-кодами - с помощью "гаджетов" и специальной программы можно будет узнать подробную информацию по каждому лауреату. Также на всей площади сквера будут работать бесплатный интернет.

- Вы помните, какой "шанхай" здесь раньше был? Удалось не только привести в порядок территорию, но и отремонтировать фасад прилегающего дома. А для нас сквер - это воплощение академического духа в самом историческом центре города, - подчеркнул Дмитрий Ендовицкий.

Стоит отметить, что сквер благоустроен за счет внебюджетных средств и стал отличным подарком к 100-летию ВГУ и Дню города, прошедшим в минувшую субботу. К слову, инициатива благоустройства Университетской площади исходила от мэра Вадима Кстенина. Здесь не только поставили артобъекты, но и существенно обновили деревья, посадили кустарники, поставили скамейки, проложили дорожки. Студентам все эти новинки явно пришлись по вкусу.

- Мы прекрасно понимали, что то, в каком состоянии находилась Университетская площадь, то, что на ней располагалось, никак не соответствовало статусу Столицы Черноземья. Поэтому была проведена большая работа по монтажу нестационарных торговых объектов, которые придавали пространству определенную неряшливость, было проведено комплексное благоустройство - в том числе отремонтированы фасады домов, - рассказал мэр.

Также он добавил, что сейчас под вопросом находится судьба памятника, прозванного в народе "Чупа-чупс". Мэрия будет советоваться с воронежцами - оставить его у главного корпуса ВГУ или переместить в другое место. Да и в целом, по словам Вадима Кстенина, жителям предстоит выбрать, каким они хотят видеть свой город:

- Университетская площадь – это часть работ, которые мы продолжим в следующем году. В планах благоустройство общественных пространств: парка Орленок, площади Победы и ряда других. Наша задача - сделать Воронеж максимально комфортным для горожан. Причем, все работы мы проводим, опираясь на мнение воронежцев.