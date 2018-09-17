2018-09-17T17:55:53+03:00
Общество

В Воронеже около 1500 частных автобусов оборудовали системой безналичной оплаты

С 15 сентября во всем общественном транспорте города можно расплатиться картой
Олег ИВАНОВ
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Воронежцы уже привыкли к удобным банковским терминалам, установленным в общественном транспорте города. Более года подобная система безналичной оплаты работает в местных троллейбусах. С 30 мая картой можно расплатиться в пассажирских автобусах предприятия «Воронежпассажиртранс». К слову, уже сейчас в среднем за день карту звенящей мелочи предпочитают 3000 воронежцев.

Вслед за муниципальными автобусами с 15 сентября система безналичной оплаты проезда заработала во всем частном транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки в Воронеже. Ко Дню города перевозчики поставили необходимое оборудование примерно в полторы тысячи автобусов.

Поступления в бюджет повысятся

Терминалы установлены около водителя, так что вы сразу же интуитивно их найдете. Для оплаты подойдет любая банковская карта Visa, MasterCard, Maestro или МИР. Просто вставьте ее в аппарат! Если же ваш «пластик» поддерживает технологию бесконтактной оплаты – его достаточно поднести к терминалу. В ответ с характерным звуком выползет чек об оплате. В любом случае этот процесс займет не больше нескольких секунд. Оплатить проезд можно так же смартфоном или даже умными часами.

- Мы должны были уже давно запустить эту систему. Автоматизированная система оплаты проезда позволяет отследить денежные потоки, которые идут в транспортной сфере. Соответственно поступления в бюджет повысятся, и будет некий ресурс, который можно будет вложить в развитие той же транспортной инфраструктуры, - подчеркнул глава города Вадим Кстенин во время старта первых муниципальных маршрутов, оснащенных терминалами.

Специально для Воронежа было разработано программное обеспечение, в котором учитываются, во-первых, маршруты перевозчиков, во-вторых – разница в тарифах в зависимости от времени оплаты проезда (до 22:00 и после). Система протестирована, как говорится, «от и до», так что никаких сбоев быть не должно.

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Не оставайтесь в каменном веке

С развитием системы безналичной оплаты проезда возможен будет переход с банковских карт на специальные транспортные. Уже сейчас есть идеи о введении разных систем лояльности или единого проездного билета. Однако пока нужно, чтобы в полную силу заработала действующая технология.

Важно, чтобы сами водители вышли из тени: не прятали терминалы и не отключали их от сети. Иначе мы так и останемся в каменном веке. Единственные маршруты, которые остались без терминалов – те, что считаются областными. Они возят воронежцев и по городу за те же 17 рублей, но при этом их конечный пункт назначения находится за пределами Воронежа.

В остальных случаях водитель вам не вправе отказать воспользоваться банковским терминалом. В администрации Воронежа нам рассказали, если шофер хамит пассажирам и отказывается включать аппарат, то можно сообщить об этом по номеру 228-37-82. Это телефон городского Управления транспорта.

Если же водитель «прикрывается» техническими проблемами с терминалом, нужно звонить в АО «Газпромбанк» по телефону 8-951-856-00-05. Только не забудьте сообщить регистрационный номер автобуса и номер маршрута. Если мы, воронежцы, хотим жить комфортно, то не должны оставаться равнодушными.

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