2018-09-17T15:34:18+03:00
Авто

Воронежцы на старой «восьмерке» едут из Владивостока в Иран

Сейчас Максим и Юля путешествуют по Казахстану
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Если после недавней автомобильной поездки в Крым вы ощущаете себя искателем приключений, то воронежские ребята, о которых далее пойдет речь, могут считать себя исследователями галактики. Студенты-заочники Максим Попов и Юлия Русина спонтанно решились на путешествие, маршрут которого уже сейчас составляет порядка 30 тысяч километров (и то ли еще будет). Привлекает внимание даже не размах поездки, а выбранный для нее транспорт – ВАЗ-2108 1987 года выпуска.

Максим и Юля. Фото героев публикации

Максим и Юля. Фото героев публикации

Ребята выдвинулись из Воронежа 13 июля. Приехали в Москву, оттуда рванули в Томск на матч "Факела" (а это уже, на минуточку, четыре тысячи километров). Далее были Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск и другие города, где, наверное, вообще не видели номеров с кодом региона 36. На топливо до Владивостока ушло больше 20 тысяч рублей (при том, что на машине установлено газовое оборудование).

Встречай, порт!

Встречай, порт!

Крупнейший порт не был финальной точкой путешествия. "Восьмерка" вдоволь поколесила по Приморскому краю, потом немного постояла в поселке Пограничный (ребята в это время съездили на автобусе в Китай - попасть туда на автомобиле не так-то просто). Поехать обратно знакомым маршрутом – вариант для слабаков. И ребята выбрали новые дороги: завернули в Монголию, миновали Иркутск, потом помчались в Казахстан...

Чего только ни посмотрела эта "восьмерочка"

Чего только ни посмотрела эта "восьмерочка"

- Сейчас мы в Алмате, здесь ездили на Чарынский каньон, Большое Алматинское озеро. В планах - доехать до Таджикистана и там получить визу в Афганистан, - делится Максим. – Дальше - Иран, Армения, Грузия. Уже оттуда будем держать путь в Воронеж.

По признанию путешественника, главная проблема в пути – это качество дорог.

- Из-за них все беды. Только на обратном пути, начиная с Новосибирска, два раза вырывало крабы, пробили стойку, повредили колесный диск, оторвали амортизатор, пробили глушитель... – перечисляет Максим.

Сама "восьмерочка" тоже не всегда радует. Сейчас она съедает литр масла на тысячу километров.

- В горку машина едет 20-40 км/ч. А порой и вообще не едет, - улыбается Максим. - Но машина стала нам родной, ведь мы на ней путешествуем. И живем в ней же!

Следить за путешествиями "восьмерки" можно в группе "Вконтакте" и в Инстаграме - Максим и Юлия.

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