27 бойцов РККА перезахоронили с воинскими почестями в результате поисковой экспедиции Межрегиональной «Вахты Памяти-2018»

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-17T15:13:23+03:00

В ходе раскопок были установлены имена и найдены родственники двух красноармейцев

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14 сентября 2018 года в селе 1-е Сторожевое Острогожского района прошла церемония перезахоронения 27 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной армии, останки которых были подняты в результате поисковой экспедиции Межрегиональной «Вахты Памяти-2018» сводного отряда объединения поисковых отрядов АЭС России

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В ходе раскопок были установлены имена и найдены родственники двух красноармейцев. Кроме того, поисковики обнаружили части фюзеляжа советского истребителя. В дальнейшем будут установлены причины его падения, а по сохранившимся следам номерного знака, состав экипажа.

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«Нам посчастливилось жить, работать и созидать под мирным небом. И всё это благодаря тем, кто не щадя своей жизни отстаивал каждую пядь родной земли. Спасибо всем бойцам поисковых отрядов за ваш нелёгкий труд. Поднимая и перезахоранивая останки советских воинов, вы делаете память о них бессмертной», – сказала на церемонии закрытия «Вахты Памяти-2018» и.о. заместителя директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Наталия Бодрова.

В этом году в «Вахте Памяти» приняли участие семь поисковых отрядов атомных станций: «Пересвет» (Нововоронежская АЭС), «Сосновый бор» (Ленинградская АЭС), «Обелиск» (Смоленская АЭС), «Высота» (Курская АЭС), «Калина» (Калининская АЭС), «Аверс» (Балаковская АЭС), «Родник» (Ростовская АЭС). К ним присоединились отряды «Первичной профсоюзной организации» («Газпром трансгаз Москва») и «Учитель» (ВГПУ). Всего 95 человек.

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Основная поисковая экспедиция проходила в окрестностях села Урыв-Покровка. Там же, в течение 10 дней, был разбит лагерь бойцов. Это место поисковики выбрали неслучайно. В непосредственной близости от лагеря расположена господствующая высота, за которую в 1942 году велись ожесточённые бои. Созданный там вражеский опорный пункт был узловым. Он противостоял частям Воронежского фронта на Сторожевском плацдарме.

13 января 1943 года именно отсюда началась победоносная Острогожско-Россошанская наступательная операция, именуемая современными историками «Сталинград на Среднем Дону».

«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», – говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. А значит, «Вахта Памяти» продолжается.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС