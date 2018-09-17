За 88 лет существования Воронежского заповедника сгорела десятая часть его территории

СЕГОДНЯ 15:14 2018-09-17T15:15:55+03:00

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В этом году Воронежский заповедник горел два раза за лето. В июне и в августе. В общей сложности огонь охватил почти 70 гектаров площади.

Пожар – самое страшное, что может приключиться с лесом, особенно - заповедным. Гибнут животные и уникальные растения, нарушается экосистема, биологическое и ландшафтное равновесие.

За свою 88-летнюю историю Воронежский заповедник пережил больше 750 пожаров. Большинство из них – низовые, беглые пожары, когда огонь распространяется по лесной подстилке, горят трава и кустарники.

Большим количеством верховых пожаров в истории заповедника отметился 1936 год. Тогда ими были повреждены около 220 гектаров леса.

- После 1940 года верховых было всего два верховых пожара, общей площадью 35 гектаров, - рассказали «Комсомолке» в Воронежском биосферном заповеднике. - В четырех случаях зарегистрированы подземные, или почвенные пожары, когда горит торф.

В общей сложности за все время существования заповедника огонь повредил десятую часть его территории – 3500 гектаров.

фото Воронежского биосферного заповедника им. В.Пескова

СОСНЯКИ ГОРЯТ КАК КОРОБОК СПИЧЕК

Чаще всего горят сосняки. На них приходятся 95% пожаров на территории заповедника. В 2,5% огонь распространяется по соснякам. Дубовые леса горят в 1,6% случаев, а самыми пожаробезопасными можно считать березняки, где регистрируется меньше одного процента возгораний.

- Самый крупный в истории заповедника пожар произошел в октябре 2014 года, он охватил площадь 380 гектаров, - рассказали в заповеднике. - 13 октября в 7 часов 26 минут с помощью системы детектирования пожаров Fire Alerts было получено оповещение о пожаре на территории заповедника. На место направилась группа государственных инспекторов Усманского участкового лесничества. Они обнаружили возгорание в квартале 174. К тому моменту площадь, пройденная пожаром, составила 8 гектаров и огонь быстро распространялся.

В 14:15 к месту ЧП прибыла первая пожарная машина. В тот день, 13 октября, в тушении пожара принимали участие 45 человек, было задействовано 11 единиц техники.

- Быстрому обнаружению пожара и подъезду техники препятствовали расставленные браконьерами на дорогах шипы: были пробиты два колеса на патрульной машине, занимавшейся поиском очага возгорания. Вторые шипы обнаружили и сняли между двумя кварталами и снова прокололи колесо на перекрестке кварталов, - продолжает наш собеседник. – Задержать браконьеров, расставивших «ловушки» так не удалось.

К 7 часам 15 октября общая площадь пожара достигла 360 гектаров. К 10:35 на место пожара прибыли пять пожарных частей в составе 20 человек. На Рамонскую железнодорожную ветку пригнали пожарный поезд для заправки пожарных машин Воронежской группировки. Позже к борьбе с огнем привлекли 60 курсантов пожарного института.

- В этот день на тушении пожара от Воронежской области были задействованы 147 сотрудников МЧС (включая курсантов), - вспоминают сотрудники заповедника. - На территории Липецкой области, куда также распространился огонь, в тушении пожара принимали участие 152 сотрудника МЧС и 90 добровольцев. В ночь на 16 октября осуществлялось окарауливание пожара.

Огонь хозяйничал на заповедной территории три дня. Локализовали и ликвидировали его лишь 16 октября.

фото Воронежского биосферного заповедника им. В.Пескова

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОЙ УГРОЗЫ

Лето 2018 года выдалось засушливым. 23 и 24 июня сотрудники отдела охраны Воронежского заповедника совместно с пожарными ГУ МЧС по Воронежской и Липецкой областям тушили крупное возгорание на особо охраняемой природной территории.

- Лесной низовой пожар в Борском участковом лесничестве в квартале № 364 на площади 1,5 гектара обнаружили в субботу в 13:00 часов с пожарно-наблюдательных вышек кордонов «Дачный» и «Медведский», - рассказали в заповеднике. - Ликвидация возгорания началась силами сотрудников заповедника сразу после полученной информации.

В течение двух дней со стихией боролись 30 государственных инспекторов заповедника, сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, Воронежский филиал КУ ВО «Лесная охрана» «Воронежское лесничество» - 90 человек личного состава и несколько десятков различных машин. К ночи пожар локализовали, но ветер снова раздул пламя и в 9.30 воскресенья лесная подстилка заполыхала. Низовой пожар продолжался до 16 часов 24 июня.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 67 га. По подсчетам специалистов, ущерб, нанесенный лесным насаждениям заповедника, превысил 6,5 млн. рублей.

Уже известно, что виновником ЧП стал человек. После выяснения следователи возбудили уголовное дело о поджоге. Сейчас расследованием дела занимается полиция.

- Неосторожное обращение с огнем – основная причина лесного пожара, - говорят сотрудники. - Выброшенный окурок - он нагрет до 300°C и будет тлеть пять-семь минут. Этого достаточно, чтобы зажечь сухую траву и листья. Другой причиной является оставленный после пикника костёр. В сухую погоду ветер раздует пламя и разнесет искры.

Несмотря на все запреты и увещевания, осенью и весной люди часто выжигают засохшую траву. При высокой густой траве и ветре огонь распространяется с огромной скоростью. Контролировать и быстро потушить такое пламя очень сложно. Огонь может перекинуться на лесную территорию.

Постоянным источником угрозы для заповедника является и железнодорожная ветка, проходящая через его территорию. В 1972 году четверть всех пожаров, вспыхнувших в заповеднике, возникла от железной дороги. В 2010 году один из пожаров также начался от железной дороги: загорелись сложенные возле насыпи пропитанные креозотом старые деревянные шпалы. Другой пожар в том же году перекинулся от загоревшегося сарая в поселке Бор. Огонь перешел через железную дорогу и натворил бед в заповедном лесу. Тушили его несколько дней.

ЗА ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕДЯТ КАМЕРЫ И КВАДРОКОПТЕРЫ

К сожалению, известны и случаи намеренного поджога. Таким образом тайком мстят охране заповедника браконьеры. Но провести опытных инспекторов невозможно.

- Поджог легко отличить, при нем лес обычно загорается сразу в нескольких местах, - говорят в заповеднике. – По закону поджигателям грозит уголовное наказание до 10 лет лишения свободы.

Для предотвращения пожаров инспекторы заповедника в круглосуточном режиме мониторят обстановку, как с помощью видеокамер на вышках, так и в ходе объездов. Охраняемую территорию патрулируют верхом на лошадях, на машинах, с воды. С воздуха заповедный лес «осматривают» летательный аппарат «Калидус» и квадрокоптеры.

- Если поступает сообщение о возгорании, первым на место пожара выдвигается малый лесопатрульный комплекс, - рассказывают сотрудники заповедника. - Старший группы сообщает, где, что и как горит, какие силы нужны для тушения. Два–три человека проверяют пути подъезда, расчищают их.

Для борьбы с огнем в арсенале заповедника есть три пожарных автомобиля на базе ГАЗ, четыре малых лесопатрульных комплекса на базе УАЗ - фермер, мотопомпа, пожарная установка высокого давления «Ермак», воздуходувка-опрыскиватель пожарная «Ангара», ранцевые опрыскиватели. В целях предотвращения распространения огня в лесу прокладывают минерализованные полосы: доходя до них, пламя дальше не движется.