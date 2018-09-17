2018-09-17T11:17:59+03:00
Общество

Народное караоке вместе с«Хором Турецкого»!

В этом году День города воронежцы отметили 15 сентября
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Общегородской праздник совпал с торжествами по случаю столетия Воронежского государственного университета. Хедлайнером на празднике выступил легендарный коллектив - «Хор Турецкого». Первое выступление артистов состоялось в Воронежском концертном зале, где коллектив ВГУ отмечал свой славный юбилей. Именно там состоялась торжественная часть по случаю столетия вуза.

Второй концерт «Хор Турецкого» дал вечером на площади Ленинав Воронеже. Исполнители подготовили для горожан и гостей города особую программу «Народное караоке», в которую вошли всем известные советские песни. Проект состоялся при поддержке Правительства Воронежской области и Администрации городского округа г. Воронеж. А генеральным партнёром по традиции выступил Сбербанк.

Вместе с «Хором Турецкого» любимые песни нескольких поколений поёт вся страна. Воронежцы и гости столицы Черноземья стали участниками уникального музыкального формата, получив драйв и бесконечный заряд позитива. Артисты постоянно выходили к публике и пели вмести со зрителями хиты, прошедшие испытание временем.

Перед концертом на площади Ленина состоялся пресс-подход для журналистов региональных СМИ. Основатель и художественный руководитель коллектива Михаил Турецкий напомнил, что этот визит Хора в Воронеж при поддержке Сбербанка – не первый. Дружба с банком началась еще в 2005 году, когда коллектив в год своего 15-летия совершил при его поддержке турне по 100 городам России.

Теперь - новый масштабный проект «Праздник Песни». Он появился в рамках празднования 25-летия «Хора Турецкого». Его идея возникла во время творческой встречи коллектива с Владимиром Путиным. Президент РФ поддержал проведение «Праздников Песни» во всех регионах России. За 2015-2018 годы было реализовано более 45-ти «Праздников Песни»по всей стране и 17-ти в Казахстане.Суммарно в них приняло участие более 4,5 млн человек.

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- Главное для нас, чтобы вы пели вместе с нами, - сказал Михаил Турецкий. – Сегодня ваш праздник, порадуйте себя и отдохните!

- Сбербанк традиционно поддерживает социально значимые проекты. «Хор Турецкого» - популярный коллектив, который поет любимые многими поколениями песни, - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Поэтому нам было вдвойне приятно преподнести подарок на 432-летие Воронежу и на 100-летие Воронежскому государственному университету.

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