Руководители региона поздравили воронежцев c Днём города

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-14T14:29:27+03:00

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Дорогие воронежцы!

От всей души поздравляем вас с Днем города!

История Воронежа богата значимыми событиями и выдающимися именами. Мы гордимся его славным прошлым, любим за современный ритм и красоту.

Свой 432 день рождения столица нашего региона и всего Черноземья встречает с новыми достижениями и большими перспективами. При этом индустриальный пульс миллионного мегаполиса органично сочетается с его душевной теплотой. Воронеж остается спокойным, светлым, уютным губернским городом со своей неповторимой харизмой.

Безусловно, экономическими успехами, привлекательным обликом и особой атмосферой Воронеж обязан своим жителям. Именно вы, дорогие земляки, создаете все его материальные и духовные богатства. Именно вы наполняете его позитивом, добром и надеждой.

Вместе мы продолжим заботиться о своем любимом городе – нам предстоит сделать его еще более сильным и притягательным.

Сердечно желаем всем здоровья, радости, благополучия, успехов в делах и счастья в семье!

С днем рождения, Воронеж!

С праздником, воронежцы!