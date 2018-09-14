Руководители региона поздравили воронежцев c Днём города
Дорогие воронежцы!
От всей души поздравляем вас с Днем города!
История Воронежа богата значимыми событиями и выдающимися именами. Мы гордимся его славным прошлым, любим за современный ритм и красоту.
Свой 432 день рождения столица нашего региона и всего Черноземья встречает с новыми достижениями и большими перспективами. При этом индустриальный пульс миллионного мегаполиса органично сочетается с его душевной теплотой. Воронеж остается спокойным, светлым, уютным губернским городом со своей неповторимой харизмой.
Безусловно, экономическими успехами, привлекательным обликом и особой атмосферой Воронеж обязан своим жителям. Именно вы, дорогие земляки, создаете все его материальные и духовные богатства. Именно вы наполняете его позитивом, добром и надеждой.
Вместе мы продолжим заботиться о своем любимом городе – нам предстоит сделать его еще более сильным и притягательным.
Сердечно желаем всем здоровья, радости, благополучия, успехов в делах и счастья в семье!
С днем рождения, Воронеж!
С праздником, воронежцы!
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