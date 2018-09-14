Воронежцы разучились жить без займов и кредитных карт?

СЕГОДНЯ 13:09 2018-09-14T13:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Задумайтесь: почти каждый третий воронежец живет в кредит. 31% горожан должны вернуть банкам деньги за квартиры, машины и прочие пылесосы. Об этом люди сами признались в ходе опроса специалистам института общественного мнения «Квалитас».

При этом среди горожан от 30 до 50 лет число должников возрастает уже до 44%. На каждом пятом безработном воронежце висит займовое ярмо, которое он уже не в силах тянуть. Социологи отмечают, что женатые пары все чаще обращаются к помощи банков, а разведенные и вовсе погрязли в кредитах.

Здесь и сейчас

Жительница Воронежа Юлия попросила не называть свою фамилию: вот уже третий год подряд в новогоднюю ночь она сжигает в бокале шампанского одно и то же желание – наконец-то избавиться от долгов. Пока не получается. Ее история началась с обычной кредитной карты, пришедшей по почте, потом был займ на автомобиль и на какую-то технику. Юлия уже с трудом вспоминает, когда ей впервые пришлось брать кредит, чтобы погасить часть предыдущей задолженности.

А теперь без лишних эмоций сухая статистика: за первое полугодие жители Воронежской области набрали кредитов на 69,7 млрд рублей. Большинство из них на потребительские цели – 53,5 млрд. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

- Почему человек берет кредит? У него не хватает собственных средств, а желаний много. Мы живем в обществе потребления. Наша страна копирует американскую модель экономического поведения. Там принято жить в кредит – это нормально. Но у нас это не работает, - отмечает независимый финансовый советник Евгений Меркулов. – Главный принцип богатых людей во всем мире жить так, как ты жил до момента увеличения своего капитала. Только так могут появиться свободные средства, которые в дальнейшем вам будут приносить дивиденды. Человек, который живет «здесь и сейчас» и потребляет больше, чем может позволить, загоняет себя в кредит. Но желаний будет всегда больше, чем возможностей.

Кредиты «умные» и «глупые»

«Кредитный бум» в Воронеже начался не так давно: за три года с 2010-го по 2013-ый количество воронежцев, находящихся в зависимости от банков, выросло с 15% до 33%. С тех пор этот показатель так и держится.

- Есть кредиты «умные» и «глупые». К первым займам относятся те, которые в дальнейшем принесут вам больше дохода, чем вы заплатите банку. Такие кредиты, чаще всего, нужны для бизнеса. Вторые – это, например, кредиты, которые берутся на три дня. Есть, конечно, патовые ситуации, когда у человека нет резерва. Тут деваться некуда. Но можно ли назвать такой ситуацию, когда вы хотите куда-то съездить отдохнуть или купить новый смартфон? Подумайте сто раз, на что вы идете, и как потом будете расплачиваться, - отмечает Евгений Меркулов. – Есть люди, которые живут по философии – набрать как можно больше кредитов. Они считают, что так получают у банка «дешевые» деньги. Но это не работает. Доходит до того, что люди из месяца в месяц выплачивают проценты по займу, а основную сумму долга так и не могут погасить. Выходит своеобразная абонентская плата.

Так, какие же кредиты наиболее популярны среди воронежцев? Скажем сразу, что ипотека с 25,5% расположилась лишь на третьем месте этого иллюзорного подиума. Первую строчку безоговорочно заняли потребительские займы в магазинах – их доля равна 39%. Прибавьте сюда еще 37% долгов по кредитным картам. Так мы получаем объективную картину: воронежцы все чаще берут долг стихийно на какие-то мелкие вещи. Но нужны ли они им действительно?

Для сравнения ни один из опрошенных воронежцев не сказал, что он взял займ на образование. Лишь 1,6% респондентов деньги потребовались для развития бизнеса. 5,9% - на покупку автомобиля.

Больше ни-ни

Показательно и другое: 88% наших земляков без сомнений ответили социологам, что в ближайший год они ни за что не возьмут кредит. Более того, 42% воронежцев уверены, что сейчас плохое время, чтобы жить в долг. Вот только верите ли вы, что статистика должников перестанет расти? Это уже похоже на какую-то кредитную зависимость. Не хочу – но все равно беру.

Но ведь надо и возвращать долги? А как это сделать, если они постоянно растут?

- Обязательно нужно иметь ввиду, что, подписав кредитный договор, вы соглашаетесь со всеми его условиями и принимаете на себя обязательства по их выполнению. Но, тем не менее, если вы, уже подписав договор и взяв кредит, обнаружили, что переоценили свои возможности, то по закону в течение первых 14 дней после получения потребительского кредита вы можете полностью вернуть всю его сумму банку, уплатив проценты за время пользования заемными средствами, - дают совет в воронежском отделении Банка России.

В одном из воронежских коммерческих банков нам рассказали, что существует выход – чтобы снизить процентную ставку, нужно заключить договор по рефинансированию. Правда, для этого вам, скорее всего, придется обратиться уже в другую финансовую организацию. Другому банку будет выгодно переманить клиента, даже немного снизив ему процент. Вот только у человека должна быть хорошая кредитная история.