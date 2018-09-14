Кто из предпринимателей должен иметь кассу

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-14T10:57:18+03:00

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ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа обращает внимание налогоплательщиков, обязанных применять контрольно-кассовую технику (ККТ), что 15.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», который предусматривает изменение порядка применения ККТ.

В соответствии с новым порядком налогоплательщик должен передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.

Основной этап перехода на новый порядок применения ККТ завершился 1 июля 2018 года. Однако для некоторых категорий налогоплательщиков сделаны исключения, а именно: они вправе не применять ККТ до 01.07.2019. Данное правило распространяется на индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения или уплачивающих ЕНВД при осуществлении розничной торговли или оказании услуг общественного питания. При этом у них не должно быть работников, с которыми заключены трудовые договоры. При осуществлении наличных денежных расчетов указанные налогоплательщики выдают по требованию покупателя (клиента) документ, подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар или услугу (товарный чек, квитанцию или другой документ вместо кассового чека).

Так же организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению с выдачей заказчикам бланков строгой отчетности, за исключением оказания услуг общественного питания, вправе не применять ККТ до 01.07.2019 года.

Если индивидуальный предприниматель, как находящийся на патенте, так и применяющий систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, не является работодателем и осуществляет розничную торговлю или оказывает услуги общественного питания, то может после 1 июля 2018 года и дальше работать без ККТ. Но в случае заключения трудового договора с сотрудником он в течение 30 календарных дней обязан зарегистрировать контрольно-кассовую технику.

Налогоплательщиков за неприменение ККТ ждут значительные штрафные санкции. Так, для организаций - от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не менее 30 000 руб., для должностных лиц (руководителя организации, его заместителя) - от 25 до 50 процентов суммы расчета, но не менее 10 000 руб. Это следует из части 2 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в инспекцию ФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа. Телефон контакт- центра 8-800-222-2222.