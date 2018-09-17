2018-09-17T17:47:43+03:00
Общество

«ВкуснотеевоФест». Йогуртовые реки, фруктовые берега

В День города возле Центрального телеграфа развернулся настоящий фестиваль вкуса
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Только самый ленивый воронежец не отведал в День города прохладногоосвежающего смузи на основе натурального йогурта. Ведь на праздничной площадке «Вкуснотеево» возле Центрального телеграфа его раздавали почти даром.

Почти даром – потому что немного потрудиться все же было нужно. Например, собрать пазл или картинку из гигантских кубиков. Или просто сфотографироваться в фотозоне с улыбчивым мимом. Самые ловкие пробовали попасть мячиком в огромные бутылки йогурта, а самые умные - выиграть в «Memory». Но даже если одержать победу не удавалось, никто не расстраивался: купон на получение бесплатного смузи давали всем участникам игры.

- Мы уже в четвертый раз пытаемся попасть мячиком в йогурт, - рассказала жительница города Елена. – Пока что получается плохо. Может быть, подкрепимся смузи и попробуем еще.

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В итоге в День города на праздничны площадках «Вкуснотеево» приготовили 10 тыс. порций смузи. Рецепт напитка прост: йогурт (со злаками или клубничный) взбиваем в блэндере вместе бананом и двумя кубиками льда.

Те из воронежцев, кто вдоволь напился смузи, отдыхали у сцены под выступления городских вокальных и танцевальных коллективов. Особенно запомнились всем «футбольный фристайл» и шоу барабанщиков.

- А мне больше всех понравилась Зеркальная леди, - рассказал воронежец Дима. – Она классно двигалась, хотя и выглядела довольно сурово.

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Магическими предсказаниями занималась очень высокая парочка с чемоданами: достань предсказание, и узнаешь, что ждет тебя в ближайшем будущем. Кстати, ходили слухи, что такими большими леди и джентльмен с чемоданами стали, потому что пили много молока и йогурта.

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По-настоящему завели зрителей участники воронежских кавер-бендов. Ребята исполнили самые известные хиты последних лет, поэтому мало кто мог удержаться, чтобы не подпеть и не «подтанцевать» под любимую песню от «в голове моей туманы-маны» до «кружит голову, ай до упаду».

Но самые талантливые танцоры оставили свой номер напоследок. Под занавес «ВкуснотеевоФеста» три плюшевые коровы от души потрясли выменем под макарену. А вместе с ними и воронежцы вспоминали знаменитый танец и, кто как умел, крутили бедрами. Так закончился праздник вкуса в День города на Проспекте революции.

В это же время веселье продолжалось в парке «Алые паруса» и в Центральном парке. А вечером здесь выступили серебряные призеры Евровидения-2012 «Бурановские бабушки». Кроме того, все желающие могли сфотографироваться в эксклюзивной фотозоне «обложка журнала» и почувствовать себя героем номера.

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