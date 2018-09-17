Вступление в должность губернатора Воронежской области прошло в форме заседания регионального парламента

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-17T15:03:49+03:00

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Торжественное заседание Воронежской областной Думы, посвященное принятию присяги и вступлению в должность губернатора Воронежской области Александра Гусева, состоялась 15 сентября.

Внеочередное, 34-е заседание, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, прошло в Большом зале регионального правительства в позитивном ключе.

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На церемонии присутствовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, члены правительства Воронежской области, руководители исполнительных органов власти региона и местного самоуправления.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов информировал участников, что вповестку дня заседания был внесен один вопрос «О принятии присяги губернатором Воронежской области Александром Викторовичем Гусевым».

Затем председатель избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев сообщил, что выборы губернатора 9 сентября 2018 года признаны состоявшимися. Победу одержал выдвинутый партией «Единая Россия» Александр Гусев. За него проголосовали 72,52% избирателей. Сергей Канищев поздравил Александра Гусева с победой на выборах, зачитал протокол о признании Александра Гусева избранным губернатором Воронежской области и вручил ему удостоверение губернатора Воронежской области.

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Затем председатель областной Думы Владимир Нетёсов попросил внести в зал Конституцию РФ, Устав Воронежской области и текст присяги.

В торжественной обстановке Александр Гусев принял присягу, после чего председатель областной ДумыВладимир Нетёсов сообщил, что Александр Викторовичофициально вступил в должность губернатора Воронежской области. Владимир Нетёсов поздравил главу региона и выразил уверенность, что курс на улучшение качества жизни населения Воронежской области будет продолжен.

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С поздравлениями к губернатору также обратились полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и глава Воронежской Митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.