С Хором Турецкого на площади Ленина спели тысячи воронежцев

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-17T11:09:24+03:00

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Хор Турецкого устроил в Воронеже на День города «Праздник песни». Проект арт-коллектива с 2015-го года проехал уже не менее 70 городов - в России и Казахстане. В некоторых городах артисты Михаила Турецкого побывали не один раз, к примеру, в Красноярске такой праздник состоялся в четвертый раз, если в первый го его посетили 15 тысяч человек, то в конце августа - уже 55 тысяч!

- Людям нравится формат, энергетика зашкаливает, масштаб потрясает. Когда людское море поет, - это эмоциональное возрождение, ощущается радость, поднимается настроение, выделяются эндорфины. Люди уходят счастливые, у них лица меняются - словно косметолог с ними поработал - приходят после работы уставшие, а уходят счастливые, - отметил Михаил Турецкий.

В Воронеж «Праздник песни» привезли впервые, хотя коллектив бывал в нашем городе неоднократно. На площади Ленина собралось несколько тысяч горожан. Турецкий заставил публику петь хором с хором! Недаром проект окрестили «Народным караоке №1».

- Мы поем любимые песни 3-5 поколений. И когда многотысячная компания подпевает, это непередаваемо по эмоциям! - отметил Михаил Турецкий. - Мы и за границей проводим Unity song - песни единства, это огромные акции, которые дают возможность диалога стран на уровне культуры, что очень важно для нашей страны. Когда есть турбулентность политических отношений, например, в этом году 60 дипломатов выдворили из Америки, а мы поехали и сделали в Генеральной ассамблее ООН концерт, пели песни Фрэнка Синатры, хиты на французском, итальянском, а также «Катюшу», «Смуглянку», «Темную ночь» и «Хотят ли русские войны». В Европе, кстати, мы переводим эту песню на французский, словенский, немецкий. Исполняем ее и в Европе - на центральных площадях Берлина, Вены, Люблян, Парижа. Все началось с акции «Песни Победы» на центральной площади Берлина, она произвела невероятное впечатление - 13 млн он-лайн просмотров, 20 тысяч зрителей пришло на площадь. Для нас это была акция миролюбия, дружбы, понимания того, что сегодня Россия, Германия, Евросоюз, Китай, США должны объединяться, чтобы сохранить наш хрупкий мир. «Хор Турецкого» - это музыкальное посольство по всему миру.

- В каких интересных местах вы еще выступали? - поинтересовалась "Комсомолка" у артиста.

- В Венеции под открытым небом на площади Сан-Марко ночью пели а-капелла - карабинеры не разрешили включить звук, чтобы не разбудить город. Пели итальянские арии Верди, Пуччинни, марш еврейских рабов из оперы «Набукко». Итальянцы были поражены, ходили и не понимали, что происходит. В итоге карабинеры начали охранять нашу вечеринку, люди стали стекаться со всего города, мы час пели. Еще был уникальный случай. Когда в 2001-м разрушили башни-близнецы в Нью-Йорке, мы как раз перелетали из Майами в Торонто, и нас в аэропорту не выпускали с нашим багажом - мол, слишком большой (у нас же костюмы, аппаратура), да и хор не похож на хор - все в шортах. Мол, сейчас время такое, мы должны удостовериться, что вы хор. Тогда мы встали в углу этого аэропорта и начали петь неофициальный гимн Америки. И аэропорт «парализовало» - все остановились, повернулись в этот угол, потому что нам не нужны микрофоны. После этого пропустили весь багаж без досмотра. А в нашей стране необычные концерты тоже были. На палубе авиакрейсера «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области, где 6000 человк личного состава Северного флота собралось, мы и там без микрофона пели. Это было круто. Моряки нам подпевали. Еще - концерт 29 июля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 72 тысячи человек было на этом празднике. Мы пели песни, связанные с нашим доблестным ВМФ. Там был парад в первой половине дня, а потом - огромное народное караоке. Мы пели песни «Варяг», «Лейся, песня, на просторе», «За тех, кто в море», «Прощайте, скалистые горы», «Севастопольский вальс» - все, что связано с морской тематикой, романтикой, героизмом.

Михаил Турецкий в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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