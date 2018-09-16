Не просто надеть костюм, а походить характером: в Воронеже прошло косплей-дефиле

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-16T13:42:40+03:00

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Авторские костюмы, танцевальные и хореографические номера во время дефиле продемонстрировали более двадцати человек. Гости увидели сцену из "Звездных войн", героев визуальной новеллы "Бесконечное лето", Сейлор Мун и даже госпожу Белладонну из "Фунтика". Однако самих косплейщиков пришло гораздо больше: на каждом шагу можно было встретить любимого персонажа игры, аниме или фильма.

Среди них были и опытные, и участвующие впервые, члены косбендов (любители искусства перевоплощения, объединившиеся в команду - ред.) и одиночки.

- Я занимаюсь косплеем около пяти-шести лет. Уже косплеила Морриган из DarkStalker, Черноснежку и персонажа из аниме "Кемпфер". В следующем году, на майском фестивале, я планирую быть Милиной из Mortal Kombat. На изготовление костюмов денег уходит не так много, больше времени – хочется сделать качественно и красиво, - рассказала Алина, участница дефиле.

Вот такие экзотические красотки встречаются среди любителей косплея

- Я занимаюсь косплеем четвертый или пятый год, и каждый год у меня разные персонажи, но этот мне полюбился больше всех, поэтому я делаю его уже третий год подряд – это Грелль Сатклифф из аниме "Темный дворецкий" - парень, который очень любит стиль, моду, и считает, что быть красивым - на первом месте, даже в бою, - делится Катерина. - Я косплеила разных персонажей аниме, мультиков, игр, книг. Например, Алису из игры Madness Returns. В следующем году я буду персонажем из мультфильма My Little Pony. Очень хочу попробовать себя в роли высокого персонажа, чтобы ходить на ходулях или джамперах. Я часто делаю костюмы сама, но мне помогают мои друзья, мама и бабушка, выступающие моими швеями. Также они помогают с выбором персонажа, мейкапом и составлением образа, потому что главное - не просто надеть костюм, а походить на героя характером.

Истинные поклонники японской анимации копируют не только внешность героев аниме, но также позы и жесты

Не мог не привлечь наше внимание такой яркий и в то же время мрачный персонаж, как Люциус Малфой из фильма "Гарри Поттер".

- Косплеем занимаюсь лет 15. Косплеил Анкано из Skyrim, принца Нуада из "Хеллбой 2"… Начинал, конечно, с аниме, потом перешёл на фильмы, потому что они более узнаваемы и интересны. В следующем году на майский фестиваль планируем сделать сценку по сериалу Westworld, - рассказал Александр, выбравший роль героя-антагониста.

Весьма интересный косплей-дуэт представили сестры Алина и... Рыжик. Так они предпочли представиться.

- Это косплей из реальной жизни, мы косплеим себя – я эльф, а Рыжик собака, - шутят девчонки.

На косплей-фестивале такие компании повсюду

Завершился праздник костюмированным шествием. Его конечным пунктом стала большая поляна, на которой косплейщики устроили вечеринку с музыкой и обнимашками.