2018-09-16T13:42:40+03:00
Общество

Не просто надеть костюм, а походить характером: в Воронеже прошло косплей-дефиле

Костюмированное шоу любителей перевоплощаться в любимых персонажей состоялось в День города на большой сцене Центрального парка
Татьяна Лозюк
Поделиться:
Герои популярного мультфильма на косплей-дефилеГерои популярного мультфильма на косплей-дефиле
Изменить размер текста:

Авторские костюмы, танцевальные и хореографические номера во время дефиле продемонстрировали более двадцати человек. Гости увидели сцену из "Звездных войн", героев визуальной новеллы "Бесконечное лето", Сейлор Мун и даже госпожу Белладонну из "Фунтика". Однако самих косплейщиков пришло гораздо больше: на каждом шагу можно было встретить любимого персонажа игры, аниме или фильма.

Среди них были и опытные, и участвующие впервые, члены косбендов (любители искусства перевоплощения, объединившиеся в команду - ред.) и одиночки.

- Я занимаюсь косплеем около пяти-шести лет. Уже косплеила Морриган из DarkStalker, Черноснежку и персонажа из аниме "Кемпфер". В следующем году, на майском фестивале, я планирую быть Милиной из Mortal Kombat. На изготовление костюмов денег уходит не так много, больше времени – хочется сделать качественно и красиво, - рассказала Алина, участница дефиле.

Вот такие экзотические красотки встречаются среди любителей косплея

Вот такие экзотические красотки встречаются среди любителей косплея

- Я занимаюсь косплеем четвертый или пятый год, и каждый год у меня разные персонажи, но этот мне полюбился больше всех, поэтому я делаю его уже третий год подряд – это Грелль Сатклифф из аниме "Темный дворецкий" - парень, который очень любит стиль, моду, и считает, что быть красивым - на первом месте, даже в бою, - делится Катерина. - Я косплеила разных персонажей аниме, мультиков, игр, книг. Например, Алису из игры Madness Returns. В следующем году я буду персонажем из мультфильма My Little Pony. Очень хочу попробовать себя в роли высокого персонажа, чтобы ходить на ходулях или джамперах. Я часто делаю костюмы сама, но мне помогают мои друзья, мама и бабушка, выступающие моими швеями. Также они помогают с выбором персонажа, мейкапом и составлением образа, потому что главное - не просто надеть костюм, а походить на героя характером.

Истинные поклонники японской анимации копируют не только внешность героев аниме, но также позы и жесты

Истинные поклонники японской анимации копируют не только внешность героев аниме, но также позы и жесты

Не мог не привлечь наше внимание такой яркий и в то же время мрачный персонаж, как Люциус Малфой из фильма "Гарри Поттер".

- Косплеем занимаюсь лет 15. Косплеил Анкано из Skyrim, принца Нуада из "Хеллбой 2"… Начинал, конечно, с аниме, потом перешёл на фильмы, потому что они более узнаваемы и интересны. В следующем году на майский фестиваль планируем сделать сценку по сериалу Westworld, - рассказал Александр, выбравший роль героя-антагониста.

Весьма интересный косплей-дуэт представили сестры Алина и... Рыжик. Так они предпочли представиться.

- Это косплей из реальной жизни, мы косплеим себя – я эльф, а Рыжик собака, - шутят девчонки.

На косплей-фестивале такие компании повсюду

На косплей-фестивале такие компании повсюду

Завершился праздник костюмированным шествием. Его конечным пунктом стала большая поляна, на которой косплейщики устроили вечеринку с музыкой и обнимашками.

Маги или чародеи тут буквально на каждом метре

Маги или чародеи тут буквально на каждом метре

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
Вечером в День города в Воронеже мужчину насмерть сбили на остановке
Очевидцы: под Воронежем мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с "Ладой 2115"
В начале недели в Воронеже слегка похолодает, а к концу опять станет по-летнему жарко
Под Воронежем пенсионер переходил дорогу не по "зебре" и погиб под колесами "Лады"
В День города на остановке в Воронеже автобус ждал солдат Дарта Вейдера
В Воронеже 19-летний водитель на "Лифане" насмерть сбил мужчину
Под Воронежем столкнулись и загорелись две иномарки: погибли пять человек
Воронежский «Факел» вырвал победу у «Нижнего Новгорода»
Три четверти воронежцев уверены, что в России продолжается экономический кризис
Воронежцам предлагают сфотографироваться с гигантской зачеткой
Губернатор Воронежской области утвердил сенатора Галину Карелову
Житель Воронежской области украл у соседей золотые драгоценности на 200 тысяч рублей
Эксперты из китайского Чунцина могут помочь построить два новых моста через Воронежское водохранилище
В День города памятный знак вручили 100-летнему защитнику Воронежа
Школьник был госпитализирован после ДТП с участие трех иномарок под Воронежем
Воронежцы ко Дню города выстроили из автомобилей изображение корабля «Меркурий»
В Воронеже разыскивают мужчину с вытатуированной буквой «С»
На одной из улиц Воронежа на месяц перекроют движение для автомобилистов
За сутки в Воронежской области произошло 17 ландшафтных пожаров
Водитель автомобиля Toyota насмерть сбил 81-летнего пенсионера из Воронежа
Житель Воронежской области пришел в больницу навестить приятельницу и обокрал медсестру
В Воронеже открыли сквер с арт-объектами, посвященными Нобелевским лауреатам