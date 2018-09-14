В Воронеже суд отпустил подругу Елены Летучей, подозреваемую в мошенничестве на 155 млн рублей, на волю

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-14T13:13:15+03:00

Суд принял решение об освобождении Надежды Л. вскоре после появления в Инстаграме этого поста Елены Летучей. Фото: Инстаграм.

Это случилось после того, как в защиту Надежды Л. высказалась «тяжелая артиллерия» - известная телеведущая Елена Летучая

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Ленинский районный суд в пятницу, 14 сентября, принял решение освободить из-под стражи 40-летнюю Надежду Л., обвиняемую в крупном мошенничестве.

- Следователь заявил об отзыве ходатайства о заключении женщины под стражу. После этого судья принял такое решение, - пояснили в суде.

В региональном СК пояснили подобное решение активным сотрудничеством женщины со следствием, тем, что она дала показания, в которых изобличила подельников. Ну и, конечно, тем, что она мать маленьких детей.

Напомним, задержание Надежды Л. вызвало грандиозный скандал. В защиту экс-генерального директора крупного автодилера – ОАО «Модус» - высказались адвокаты, правозащитники. Видимо, последней каплей стал пост в Инстаграме подруги Надежды Елены Летучей. Известная телеведущая заявила, что 11-месячный сын задержанной женщины нуждается в грудном вскармливании, так как у него аллергия на искусственное молоко, и уже два раза к ребенку вызывали врачей.

Надежду Л., а также 60-летнего бывшего заместителя генерального директора ОАО «Модус» и 41-летнего экс-генерального директора ООО «Воронеж-Реалти» подозревают в афере на 155 миллионов рублей. Мужчина в возрасте был подчиненным 40-летней бизнес-вумен, а 41-летний обвиняемый – ее преемником на посту руководителя «Воронеж-Реалти».

По версии следствия, с 2011 по 2012 гг. ООО «Воронеж-Реалти» силами подрядной организации построило автокомплекс в Рамонском районе, потратив около 237 миллионов рублей. После этого в региональный департамент промышленности, транспорта и инноваций принесли фиктивные документы. По ним строительные работы выполнял другой подрядчик. При этом, согласно липовым бумагам, стоимость строительства автокомплекса превысила 580 миллионов рублей. В итоге ООО «Воронеж-Реалти» перечислили из бюджета Воронежской области около 65 миллионов рублей.

Кроме того, аферисты предоставили подложные документы и декларацию налоговикам. В итоге общество незаконно получило право на возмещение из федерального бюджета Российской Федерации более 90 миллионов рублей.