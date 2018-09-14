Елена Летучая вступилась за подругу, которую держат за решеткой в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-14T11:20:56+03:00

В ближайшее время Ленинский районный суд примет решение, продлять ее задержание или нет

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Продолжает разгораться скандал с матерью четырех детей, которую задержали в Москве, привезли в Воронеж и поместили в изолятор временного содержания. Надежду Л. подозревают в крупном мошенничестве.

Теперь за Надежду вступилась ее подруга, известная телеведущая Елена Летучая. Елена вслед за адвокатами и правозащитниками говорит, что в этой ситуации больше всего страдает 11-месячный сын задержанной женщины. У ребенка аллергия на искусственное вскармливание. А грудью Надежда его не может кормить по понятным причинам.

По словам Летучей, она разговаривала со старшей дочкой Надежды. Девочка рассказывала, что уже два дня подряд малышу вызывают врачей.

Напомним, по данным СК, задержание 40-летней женщины прошло в рамках расследования уголовного дела по двум преступлениям, подпадающим под часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы). На это, по мнению следователей, были веские основания: она более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала.

Обвиняемыми по той же статье проходят, кроме многодетной матери, занимавшей руководящие посты в крупной автодилерской компании ОАО «Модус» и ее филиале - ООО «Воронеж-Реалти», еще два человека. Это 60-летний бывший заместитель генерального директора ОАО «Модус» и 41-летний экс-генеральный директор ООО «Воронеж-Реалти». Мужчина в возрасте был подчиненным 40-летней бизнес-вумен, а 41-летний обвиняемый – ее преемником на посту руководителя «Воронеж-Реалти».

По версии следствия, с 2011 по 2012 гг. ООО «Воронеж-Реалти» силами подрядной организации построило автокомплекс в Рамонском районе, потратив около 237 миллионов рублей. После этого с целью незаконного получения субсидий из бюджета Воронежской области указанные выше три начальника вместе с пока еще неустановленными людьми представили в региональный департамент промышленности, транспорта и инноваций фиктивные документы. По ним строительные работы выполнял другой подрядчик. При этом по липовым документам стоимость строительства автокомплекса превысила 580 миллионов рублей. В итоге ООО «Воронеж-Реалти» незаконно перечислили из бюджета Воронежской области около 65 миллионов рублей.

Кроме того, аферисты предоставили подложные документы и декларацию по налогу на добавленную стоимость налоговикам. В итоге общество незаконно получило право на возмещение из федерального бюджета Российской Федерации более 90 миллионов рублей. Таким образом, начальники планировали получить в общей сумме 155 млн казенных денег.

12 сентября в Ленинском районном суде приняли решение продлить задержание Надежды Л. на три дня. Этот срок истекает сегодня. На данный момент в суде идет заседание, на котором решат, держать Надежду за решеткой и дальше или нет.