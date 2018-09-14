Выходные в Воронеже: звездный десант, два салюта, космическая капсула

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-14T13:24:33+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться с вечера 14 по 16 сентября

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ВЫСТАВКИ ПРО ВОРОНЕЖ

14 сентября на площадках «Галереи в «Галерее» (атриум третьей очереди Центра Галереи Чижова) откроются две выставки, посвященные Дню города. Свои работы воронежцам представят девять художников и 11 фотографов.

На 2-м этаже можно будет посмотреть экспозицию «День города», она составлена из живописи, графики и витражей Владимира Власова, Дарьи Ивановой, Владимира Колесникова, Сергея Корчагина, Светланы Луговых, Нины Прошуниной, Людмилы Сажневой, Виктора Циряниди.

На 3-м этаже расположится выставка «Жизнь города» - воронежцы увидят снимки Алексея Комарова, Александра Суслова, Златы Сенцовой, Леонида Смита, Анны Антохиной, Ольги Чупрына, Натальи Федосовой, Александра Бенко, Марины Кривоносовой, Виктории Нефедовой и Марины Денисовой.

Выставки можно будет посмотреть до 5 октября, вход свободный.

ФОТО ФУТБОЛИСТОК

14 сентября Домжуре (пл. Ленина, 14) откроется выставка «Российский футбол по-женски». Экспозиция представит работы социального фотографа из Страсбурга Эрика Ваззолера (Франция-Германия), который начинал профессиональную карьеру в редакции газеты Libération. Эрик Ваззолер изучал русский.

Во время работы над серией портретов российских футболисток фотограф обратился к «корням» этого вида спорта в России, посетив бывший когда-то флагманский клуб «Энергия» в Воронеже, затем отправился к обладателям чемпионского титула - пермскому футбольному клубу «Звезда 2005». А по пути остановился в Москве, где посетил женский футбольный клуб «Чертаново».

Эрик Ваззолер проведет мастер-класс и портфолио-ревю для молодых фотографов.

Выставка продлится до 12 октября, вход свободный.

КАРТИНЫ С ПЛЕНЭРА

14 сентября в музее имени Крамского откроется выставка работ участников Всероссийского студенческого пленэра «На родине Крамского», который прошел в июне в Острогожском и других районах Воронежской области.

В пленэре приняли участие представители Суриковского и Репинского институтов, Елецкого колледжа искусств имени Хренникова, Красноярского, Крымского, Пензенского и Воронежского художественных училищ, а также Острогожской детской художественной школы. На выставке представят более 60 живописных работ.

Экспозицию можно будет посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 30 сентября.

ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ

15 сентября, в День города, в центре Воронежа пройдет Фестиваль книги.

У главного корпуса Никитинской библиотеки пройдет несколько мероприятий, посвященных Году Японии в России. Воронежцев познакомят с японской культурой и природой - расскажут историю кимоно, представят коллекционные куклы, брошюры и традиционный японский костюм. На мастер-классе желающих научат делать бумажных журавликов.

Для юных читателей «Никитинка» приготовила игру-путешествие «Сказочный мир Уолта Диснея», а также викторины, головоломки и конкурсы по произведениям Маршака, показ мультфильмов, снятых по любимым книгам писателя-земляка.

В программе фестиваля также мастер-классе по изготовлению книжных закладок, книгообмен, головоломки, конкурсы и игры, в том числе импровизация «История на одну букву», краеведческая викторина «Как пройти в «Никитинку»?», игра на знание кинематографического города «Снято в Воронеже».

Фестиваль стартует в 12.00, вход свободный.

ДЕНЬ ГОРОДА: КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД И ДВА САЛЮТА

15 сентября воронежцы отметят 432-й день рождения города. В столице Черноземья высадится настоящий звездный десант - выступят "Бурановские бабушки", диджей Грув, Анна Плетнева "Винтаж", Хор Турецкого. Пройдут и традиционные концерт местных творческих коллективов. Посмотрите, на какую тематическую «улицу» вам отправиться, в нашей программе. Напомним, вечер завершится двумя салютами - в 21.00 на водохранилище и в 22.00 у ВКЗ.

ЦИРК НА ВОДЕ

С 15 сентября в Воронежском цирке начнется сказочная феерия. Здесь стартуют гастроли цирка на воде с программой «Остров сокровищ». Это захватывающее шоу в наш город привезли впервые.

На месяц манеж превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами и каскадами водопадов. В этой сказке в воде распускаются лотосы, танцуют медузы и нимфы, в цветущем саду островка летают стаи радужных попугаев ара. Здесь шимпанзе-дайвер и морские львы покажут водный мир. Озорные павианы устроят бал-маскарад, в котором примут участие дикобразы, еноты и носухи. А завораживающая борьба крокодила с человеком потрясет публику.

В программе головокружительные полеты и фантастические превращения, захватывающая игра света и водных брызг.

Гастроли цирка на воде продлятся по 14 октября. Первые представления пройдут 15 сентября в 16.00, 16 сентября в 12.00.

фото предоставлено организаторами.

К 85-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ КРАМСКОГО И 100-ЛЕТИЮ ВГУ

В выставочном зале музея имени Крамского 13 сентября открылась выставка "Люди и вещи", посвященная двум юбилейным датам - 85-летию музея и 100-летию ВГУ.

- Именно благодаря университету в Воронеже 100 лет назад появился Музей древностей и изящных искусств - тогда в наш город вместе с сотрудниками и имуществом был эвакуирован из Тарту (тогда города Юрьева) Императорский Юрьевский университет, в состав которого входил один из лучших университетских музеев. Город получил подарок, о котором нельзя было и мечтать: древнеегипетские редкости, античные мраморные скульптуры и вазы, произведения голландских, немецких, итальянских художников. Приехали и знатоки, без которых музейные экспонаты так и остались бы «немыми» диковинами, - напомнили в музее. - Это выставка-реконструкция, которая ненадолго воссоздает собрание одного из старейших университетских музеев.

Экспозиция представляет более 350 экспонатов, в числе которых предметы археологии, произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книги, минералы, гербарные листы и многое другое.

Выставка состоит из трех частей. Первый раздел посвящен истории Музея древностей и изящных искусств. Это своего рода реконструкция экспозиций 1920-х годов, в которой многие предметы представлены впервые за 100 лет. Вторая часть представляет большое количество произведений из университетской коллекции, которые и сегодня являются важной частью музейного собрания. В рамках выставки они отмечены специальными метками. Третий раздел - презентация нынешних музеев университета и их коллекций. Сегодня это самостоятельные структуры с археологическими, геологическими, зоологическими и другими собраниями.

Выставка продлится до 18 ноября.

ВЫСТАВКА НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ

В выставочном зале на Пушкинской, 7 стоят манекены, наряженные в необыкновенной красоты костюмы Воронежской губернии. Там работает выставка «Личность. Искусство. Время», посвященная 100-летию известного художника, почетного гражданина Воронежа Петра Пономарева.

Петр Денисович свою жизнь посвятил изучению и популяризации народной культуры, в особенности народному костюму Воронежской губернии, где форма, орнамент и цвет служат яркими символами родного края.

Выставку можно посмотреть по 15 сентября включительно, вход свободный.

КАПСУЛА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ

16 сентября в 16.00 в новом атриумном зале Центра Галереи Чижова откроется выставка, которая представит космическую реликвию - легендарную капсулу космического корабля «Восток 3КА-2». В марте 1961 года эта капсула в составе космического корабля совершила виток вокруг Земли и благополучно вернулась назад. В ней находилась собака Звездочка и манекен «Иван Иванович» - копия Юрия Гагарина.