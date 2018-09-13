2018-09-13T16:17:51+03:00
Общество

Владимир Нетёсов отметил вклад главы Российского детского фонда в поддержку социально незащищенных детей Воронежской области

Воронежскому отделению Российского детского фонда исполнилось 30 лет, половину из которых фонд работает в сотрудничестве с Воронежской областной Думой
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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский Совет воронежского регионального отделения Российского детского фонда, наградил Благодарностью регионального парламента председателя Российского детского фонда. Награда была вручена Альберту Лиханову 13 сентября за многолетнюю работу по разработке и реализации благотворительных и социально значимых проектов, большой вклад в воспитание подрастающего поколения, поддержку социально незащищенных детей Воронежской области.

Альберт Лиханов возглавляет детский фонд более 30 лет. С 1987 года по 1991 год он был председателем Правления Советского детского фонда им. В.И.Ленина, а с 1991 года по настоящее время является председателем Российского детского фонда.

Вместе с органами государственной власти, коммерческими структурами, общественными организациями фонд занимается реализацией долгосрочных благотворительных программ, направленных на оказание дополнительной социальной помощи нуждающимся детям России. В 2018 году воронежскому отделению Российского детского фонда исполнилось 30 лет, половину из которых фонд работает в сотрудничестве с Воронежской областной Думой.

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Ежегодно ко Дню защиты детей Воронежская областная Дума вместе с детским фондом занимается организацией поездок в Москву для детей, победивших на всероссийских и международных конкурсах, воспитанников детского дома Воронежа, детей из многодетных и малообеспеченных семей области, учеников центра дополнительного образования «Реальная школа». Еще одна совместная акция – «Собери ребенка в школу», во время которой депутаты Воронежской областной Думы, а также общественные приемные регионального отделения «Единой России» помогают родителям школьников из многодетных и малообеспеченных семей приобрести ранцы со всеми необходимыми принадлежностями. В этом году более 2600 воронежских детей получили в подарок к началу учебного года ранцы, рюкзаки, школьную форму и книги.

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